Torino-Verona, probabili formazioni e statistiche

Il Torino di Juric torna in campo per continuare ad inseguire il sogno Europa League, di fronte troverà un Verona che deve necessariamente cambiare marcia in questo 2023 per ottenere quella che sarebbe una clamorosa salvezza.



Per il Verona l’obiettivo è quello di cancellare in fretta i primi mesi della stagione in cui i Veneti hanno raccolto appena 5 punti che hanno messo in evidenza tutti i limiti di una squadra costruita male e che fatica ad esprimersi con continuità all’interno delle partite.

L’esonero di Cioffi e l’arrivo di Bocchetti non ha portato gli effetti sperati, ed ora per il Verona il tempo stringe e la classifica obbliga ad iniziare subito il nuovo anno con una vittoria che possa far sperare in una salvezza che ad oggi sembra impossibile.

Il Torino dopo un ottimo girone di andata vuole confermarsi ad alti livelli con Juric che proverà a dare una grande delusione alla sua ex squadra.

L’obiettivo dei granata rimane quello di raggiungere un posto tra le prime sette e tornare a giocare in Europa dopo tanti anni.

Torino con il 3-4-2-1, Sanabria unica punta

Nessuna novità per Juric che schiera Milinkovic-Savic tra i pali, davanti al serbo la difesa a tre composta da Rodriguez, Schuurs e Djidji.



La mediana sarà composta da Lukic e Ricci, Voivoda e Lazaro saranno i due esterni con Miranchuk e Radonjic alle spalle di Sanabria.

Ballottaggio aperto tra Miranchuk e Vlasic con quest’ultimo che dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio dall’inizio all’ex Atalanta.

Verona a specchio con Henry unica punta

Bocchetti conferma gli undici migliori in vista di una sfida delicatissima che per i veneti è praticamente una finale.

Tra i pali ovviamente Montipò con Ceccherini, Gunter e Dawidowicz a proteggerlo.

Sulle corsie laterali agiranno Depaoli e Doig con Hongla e Tameze in cabina di regia, davanti Lazovic e Verdi giocheranno dietro all’unica punta Henry.

Torino-Verona, statistiche

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Verona, tanti quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 sfide.

Il Verona ha perso tutte le ultime 10 partite di Serie A ,solo cinque squadre nella storia della competizione hanno registrato più sconfitte consecutive in una singola stagione: Triestina, Brescia, Padova, Benevento e Udinese.

Il Torino ha chiuso l’anno solare con due successi consecutivi in casa in Serie A, gli stessi che aveva ottenuto nelle precedenti 13 partite.