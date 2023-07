Turista 15enne violentato su una nave da crociera a Napoli: arrestato un uomo

Un fatto che risale allo scorso 24 giugno ma che, solo ora, è venuto alla luce. Un incubo per una famiglia di turisti spagnoli nel pieno della loro crociera, mentre la loro nave era attraccata al porto di Napoli.

Un 15enne ha denunciato di esser stato violentato da un addetto alle pulizie proprio a bordo della nave. Vediamo insieme cosa è successo.

Napoli, arrestato presunto violentatore

Un episodio brutto e che, per la giovane vittima, sarà anche difficile da dimenticare. Una vacanza, un momento di svago e di relax che si trasforma in un incubo, non solo per lui, un ragazzo di 15 anni, ma anche per tutta la sua famiglia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano “Il Messaggero”, il 15enne, di origini spagnole, è stato violentato a bordo della nave da crociera sulla quale stava viaggiando quando quest’ultima era attraccata al porto di Napoli. Il suo aggressore, un 54enne dell’Honduras, è stato individuato ed arrestato, dopo la denuncia fatta dal ragazzo stesso e dalla sua famiglia, ed ora è accusato di violenza sessuale aggravata.

La vicenda risale al 24 giugno scorso. Mentre i genitori del ragazzo avevano optato per un’escursione a terra, il 15enne e suo fratello invece avevano deciso di restare sulla nave in piscina. È stato proprio in quest’occasione che il 54enne, dopo aver incrociato più volte il 15enne nei corridoi della nave, lo ha invitato nella sua cabina.

Qui lo ha fatto poi stendere sul divano ed ha abusato di lui. Dopo che il ragazzo, terrorizzato, lo ha implorato di fermarsi, l’uomo è uscito dalla cabina. Riuscendo a liberarsi dalle attenzioni morbose del 54enne, il ragazzo ha raccontato tutto a suo fratello e, successivamente, ai suoi genitori che, immediatamente, hanno denunciato il tutto alle forze dell’ordine.

Un 54enne ha violentato, su una nave da crociera, un 15enne

Immediatamente sono partite le indagini che hanno portato all’individuazione ed all’arresto dell’addetto alle pulizie. Nei prossimi giorni, il giovanissimo, risiedente ad Alicante in Spagna, verrà convocato a Napoli ed ascoltato nell’abito dell’incidente probatorio. È stato grazie alla denuncia immediata della famiglia del ragazzo, ed all’avvio delle indagini, che la Procura di Napoli (nella sezione delle “fasce deboli”) ha chiesto e ottenuto l’arresto del presunto violentatore, un 54enne dell’Honduras, che è accusato di violenza sessuale aggravata.

Fu proprio grazie al racconto terrorizzato che il ragazzo fece a suo fratello dopo aver subito violenza e, poi, ai suoi genitori, che è scattata immediatamente la denuncia e, di conseguenza, anche l’avvio delle indagini. L’uomo era riuscito ad attirare il giovanissimo nella sua cabina e, lì, consumare la violenza. Ora, come dicevamo, è stato arrestato e si trova in carcere in attesa di giudizio.