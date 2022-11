Tsitsipas vince la battaglia con Medvedev, russo eliminato

Stefanos Tsitsipas supera Daniil Medvedev nel match fin qui più bello di queste ATP Finals, il russo viene eliminato dal torneo mentre il greco domani sfiderà Rublev nel match decisivo da dentro o fuori.



Partita dalle mille emozioni quella tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, il greco dopo aver dominato il primo set subisce la rimonta dell’avversario che per larghi tratti del match sembra decisamente superiore.

Tanti i rimpianti per Medvedev che abbandona il torneo dopo aver annullato ben tre match Point ed aver servito per il match sul 5-4 nel terzo set.

Con cuore, orgoglio ed anche un pizzico di fortuna il greco conquista una vittoria fondamentale e venerdì andrà a giocare il match da dentro o fuori contro Andrey Rublev.

Tra i vari partecipanti l’unico ad aver convinto in tutte le partite è stato fin qui Novak Djokovic, vero dominatore delle ATP Finals in questi primi giorni.

Oggi scenderà in campo Rafa Nadal, il maiorchino è già eliminato ed oggi salterà il pubblico di Torino sfidando l’amico Casper Ruud.



TSURVIVAL MODE 😱 After missing three match points in the second set, @steftsitsipas knocks out Medvedev at the #NittoATPFinals!! pic.twitter.com/m1NKBNq8Hk — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2022

Tsitsipas supera Medvedev, è il greco ad andare avanti alle Finals

Tra i due quello ad aver più bisogno della vittoria era sicuramente Daniil Medvedev, il russo aveva assoluto bisogno di una vittoria per sperare ancora nella qualificazione alla semifinale, obiettivo fallito per l’ex numero uno del mondo che quindi abbandona le ATP Finals.



Match di mille emozioni quello di Torino con il russo che sembrava in totale controllo del match nel terzo set quando è andato a servire sul 5-4.

Da una parte il rammarico di Medvedev, dall’altra la grande gioia di Tsitsipas che dopo un periodo di difficoltà aveva certamente bisogno di una vittoria cosi importante per risollevare la propria carriera.

Dopo un grande inizio il greco cala di intensità e subisce la rimonta di Medvedev, il russo però non approfitta del break di vantaggio nel terzo set e permette a Tsitsipas di rimontare.

Il greco ora giocherà lo spareggio diretto contro Rublev con l’obiettivo di conquistare la semifinale del torneo.

La chiave della vittoria è stata il servizio, Tsitsipas è tornato finalmente a gestire benissimo i propri turni di battuta stuzzicando spesso l’avversario con discese a rete perfette e voleè di pregevole fattura.

Grande attesa ora per il match di domani in cui il greco dovrà confermare i grandi passi avanti mostrati.