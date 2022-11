Kate e William disperati per il piccolo George: cosa preoccupa i principi del Galles

Ecco cosa sta succedendo all’interno della famiglia reale, una notizia ha sconvolto gli equilibri di Kate e William e dei loro figli.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire cosa sta accadendo all’interno della famiglia reale. Kate e William si sono rivelati essere piuttosto scossi da alcune richieste.

Kate e William preoccupati per il figlio

Da quando sono scomparsi la regina Elisabetta II e il marito, il Principe Filippo, a prendere le redini della situazione ci hanno pensato il Re Carlo III e la moglie Camilla.

I punti di riferimento della famiglia reale sono diminuiti con la scomparsa di una colonna portante come quella che è sempre stata la Regina Elisabetta.

Adesso, William sente un peso in più perché è diventato uno degli elementi più adulti della famiglia e perché naturalmente è ora il futuro Re. Non immaginiamo neppure il senso di responsabilità di quest’uomo e il peso che porta sulla schiena.

Ogni parola gli viene misurata, ogni gesto è controllato e deve corrispondere ai precisi standard del protocollo reale. E anche le azioni dei suoi figli possono avere serie ripercussioni su di lui.

Ed è per questo che di recente Kate e William sono rimasti sconvolti per via della richiesta shock fatta dal loro primogenito, anch’egli futuro Re, il piccolo George.

Il tutto è avvenuto a seguito di una dinamica che ha avuto luogo a scuola. Il piccolo sembra essere davvero sicuro di sé e possiamo dire incontenibile. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire tutto.

La richiesta del shock del piccolo George

Non tutti lo sapeva né tantomeno se lo aspettavano. Il piccolo George, primogenito di Kate e William, è stato preso di mira da alcuni bambini a scuola, che gli hanno fatto un vero e proprio bullismo.

Sono moltissimi i sudditi che non pensavano che persino un reale potesse essere vittima di bullismo. In tanti non hanno potuto fare a meno di entrare in empatia con il piccolo e hanno immaginato che George si sia attenuto alle regole del protocollo reale e non abbia risposto agli attacchi.

E invece no, perché a quanto pare il piccolo avrebbe risposto:

“Fai attenzione, perché un giorno mio padre sarà re.”

Una frase che per molti suona come una minaccia. L’enunciato non è stato affatto accolto positivamente dai genitori Kate e William, che sicuramente avranno voluto affrontare il tema con il piccolo.

Quando lo hanno fatto, però, George ha avanzato una richiesta inaspettata: quella di praticare arti marziali o judo.

Naturalmente, con questa richiesta, George non ha fatto altro che peggiorare la sua posizione, perché i suoi genitori credono che sia in qualche modo correlata al desiderio di non farsi mettere i piedi in testa dai bulli.

Ora William e Kate sono davvero perplessi, anche se è probabile che Kate lo sia di più. A quanto pare, la donna non sarebbe affatto d’accordo con il far praticare al piccolo sport di questo tipo. William, invece, potrebbe essere più propenso, da buon amante degli sport di ogni tipo.

E voi cosa ne pensate? Credete che la pratica delle arti marziali avrà ripercussioni positive o negative sul piccolo? Fatecelo sapere.