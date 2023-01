Trussardi, quanto spende di mantenimento per la Hunziker? Sbucano le cifre

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati una delle coppie più amate e discusse del mondo dello spettacolo Ora i due sono vicini al divorzio e il noto imprenditore dovrà sborsare tanti soldi per il mantenimento alla bellissima conduttrice svizzera: scopriamo quanto dovrà spendere Tomaso. La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si ha conquistato le copertine delle riviste più importanti. Qualche mese fa, i due hanno deciso di dirsi per sempre addio e ora sono sempre più vicini al divorzio. Proprio per questo, l’imprenditore della nota casa di moda deve prepararsi a sborsare tantissimi soldi per il mantenimento. Ma a quanto ammonterebbe la cifra? Scopriamo insieme. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la separazione Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ha fatto sognare milioni di fan. Ma dopo anni e due figlie, Sole e Celeste, hanno deciso di dirsi per sempre addio. L’annuncio della fine della loro storia d’amore ha sconvolto tutti. Anche se sono rimasti in ottimi rapporti, il famoso imprenditore dovrà impegnarsi per versare il mantenimento alla sua ex moglie e alle sue figlie. Ma sapete quanto dovrà sborsare? Non ci crederete mai, ma la cifra è veramente assurda. Tomaso Trussardi, quanto dovrà sborsare per il mantenimento a Michelle Hunziker?

Il patrimonio di Michelle Hunziker, come anche quello di Tomaso Trussardi è veramente molto importante, proprio per questo motivo, il mantenimento che dovrà versare l’amministratore delegato della nota casa di moda dovrà sborsare molti soldi.

La famosa azienda dell’ex marito di Michelle Hunziker, fattura 150 milioni di euro annuali, invece, il suo patrimonio corrisponde a circa 300-400 milioni. Stiamo parlando di cifre veramente incredibili, infatti, non ha mai fatto mistero della sua vita agiata. Ma anche Michelle Hunziker non è da meno. Le loro vite sono completamente circondate dal lusso.

Malgrado, la conduttrice sia anche lei molto ricca, le spetta un bel po’ di denaro, dato che secondo la legge, entrambi i genitori devono impegnarsi a mantenere i figli in base al proprio reddito. Tra i due, è proprio Tomaso Trussardi ad avere il patrimonio più alto e quindi non dovrà badare a spese per mantenere la sua ex moglie e le sue due figlie.

Loro dovranno avere il suo stesso tenore di vita. Proprio per questo, dovrà versare moltissimi soldi. Secondo un calcolo basato sul suo patrimonio, il noto imprenditore, sarà obbligato a spendere ben 10mila euro al mese di mantenimento fino alla maggiore età di Sole e Celeste.

Sono cifre folli, ma per le persone che sono abituate al lusso più sfrenato, si tratta della normalità. Tomaso è amministratore delegato di una delle case di moda più importanti e conosciute, quindi, non c’è da stupirsi se il suo patrimonio sia da capogiro.