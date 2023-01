Spezia-Atalanta, Zapata torna titolare

Dopo aver dominato il campionato nella parte iniziale l’Atalanta ha concluso il suo 2022 tra mille difficoltà e con lo Spezia cerca il riscatto dopo tre sconfitte consecutive.

Gasperini ritrova Duvan Zapata che ha finalmente recuperato dagli infortuni ed è pronto a tornare protagonista con i nerazzurri.



La squadra di Gasperini ha perso le ultime tre partite del 2022 e ora vuole riprendere il proprio cammino con l’obiettivo di dare la caccia al Napoli capolista.

I nerazzurri sono stati superati in classifica anche dalla Juventus e scenderanno in campo contro lo Spezia con la consapevolezza di non potersi permettere ulteriori passi falsi.

La squadra di Gotti al momento occupa la diciassettesima posizione in classifica e ha terminato il 2022 in crescendo rispetto alle difficoltà della prima parte di stagione.

Lo Spezia ha sempre costruito le proprie stagioni tra le mura amiche e contro l‘Atalanta cercherà di fare una grande partita per regalare la prima gioì del 2023 ai suoi tifosi.

📺 | PRE-MATCH Gotti: “Abbiamo lavorato molto bene, siamo pronti per la ripresa”#SpeziaAtalanta pic.twitter.com/2GRa15QNZm — Spezia Calcio (@acspezia) January 3, 2023

Spezia con il 3-5-2, Gyasi torna titolare in coppia con Nzola

Gotti ha caricato la squadra prima del rientro ufficiale dichiarandosi felice e soddisfatto per l’ottimo lavoro svolto dal gruppo in questi mesi.

Tra i pali è pronto Zoet, davanti a lui la difesa a tre sarà la solita composta da Kiwior, Nikolaou e Ampadu.

Bourabia sarà il regista della squadra con Agudelo e Kovalenko a completare il reparto.

Sulle corsie laterali agiranno Simone Bastoni ed Holm, mentre in attacco il duo offensivo sarà quello formato da Gyasi e Nzola.

Atalanta con il 3-4-1-2, Lookman e Zapata a formare la coppia d’attacco

Gasperini non avrà a disposizione Musso per un problema alla caviglia sinistra e si affiderà all’esperto Sportiello, obiettivo del Milan nella prossima finestra di mercato estiva.

Dopo aver scontato la squalifica Palomino si è allenato duramente in questi mesi ed è pronto a tornare titolare al centro della difesa, ai suoi lati Toloi e Djimsiti.



Koopmeiners e De Roon saranno i due registi con Maehle e Soppy sulle corsie laterali, davanti Ederson giocherà alle spalle di Lookman e Zapata con Muriel che partirà dalla panchina.

Spezia-Atalanta, statistiche

Dopo il pareggio senza gol nel primo incontro ufficiale l’Atalanta ha vinto tutti e tre gli ultimi incontri giocati in Serie A contro lo Spezia, segnando inoltre almeno tre gol in ogni match.

Per ritrovare l’ultima vittoria dello Spezia contro l’Atalanta bisogna andare addirittura al 1931 quando in Serie B i liguri superarono i bergamaschi per 1-0.

L’Atalanta ha vinto la prima partita del nuovo anno in tutte le ultime sei stagioni di Serie A, realizzando in questa particolare classifica addirittura 27 gol, una media di 4.5 a incontro.

Lo Spezia ha perso sette delle ultime otto gare di campionato contro avversarie con più punti in classifica a inizio giornata.