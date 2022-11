Donald Trump potrebbe ricandidarsi alle elezioni del 2024 e a insinuare questo dubbio sono state le sue parole durante il comizio in Iowa per le elezioni di Midterm.

Durante il comizio, Trump ha dichiarato “Tenetevi pronti per rendere il nostro Paese sempre più sicuro, glorioso e di successo. Molto, molto probabilmente lo farò di nuovo.” parole che lasciano pensare ad una sua possibile ricandidatura nel 2024.

Elezioni Midterm il prossimo 8 novembre 2022

Gli elettori americani sono pronti a tornare al voto il prossimo 8 novembre 2022 con quelle che vengono definite le elezioni di Midterm, mezzo mandato, perché si svolgono a due anni dall’elezione del presidente degli Stati Uniti d’America. Queste elezioni servono a rinnovare la Camera e parte del Senato, un appuntamento importante che ha avuto sempre grandi ripercussioni sulla politica americana e che in questo caso potrebbe porre un margine di azione al Presidente Joe Biden.

Il Presidente degli Stati Uniti viene eletto con un mandato di 4 anni, durante questi quattro anni però, a metà del suo mandato, viene chiesto agli americani di tornare alle urne per poter rinnovare i 435 seggi della camera dei rappresentati, una parte dei 100 seggi del Senato.

In questo caso gli americani, almeno una buona parte, saranno chiamati anche a votare in 39 Stati per poter eleggere i propri governatori.

Le elezioni di metà mandato sono ritenute molto importanti perché possono ridefinire gli equilibri della maggioranza tra il potere legislativo e il potere esecutivo, ma anche perché sono ritenute una sorta di referendum sull’operato del Presidente degli Stati Uniti.

Dalle ultime statistiche attualmente il Presidente Joe Biden non ha un forte gradimento da parte degli americani, secondo quanto riportato da Gallup solamente il 40% degli americani adulti approva il suo operato, contro il 51% che lo aveva eletto lo scorso febbraio 2021. Un dato importante che porta i suoi avversari a puntare nuovamente alla Casa Bianca.

Le parole di Donald Trump

Donald Trump ha preso parte al comizio tenutesi in Iowa per le elezioni di Midterm ed ha dichiarato: “Tenetevi pronti per rendere il nostro paese sempre più sicuro, glorioso e di successo. Molto, molto probabilmente lo farò di nuovo”. Parole che fin da subito hanno fatto sperare i suoi sostenitori in una possibile ricandidatura nel 2024.

Sempre durante questo comizio Donald Trump ha denunciato la politica delle “frontiere aperte” dichiarando che così facendo il crimine è aumentato in modo esponenziale.

In questi giorni Donald Trump ha lanciato la sua offensiva finale in previsione delle prossime elezioni del 08 novembre 2022, con ben 4 Save America Rally da svolgere in 5 giorni. Tutto per puntare a riconquistare il controllo del Congresso. Dopo lo Iowa, le prossime tappe saranno Florida, Pennsylvania e Ohio.

Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti d’America, non ha mai riconosciuto la sua sconfitta e in occasione di questo comizio ha scelto di terminare il suo intervento sulle note di “Hold On, I’m Coming” un pezzo di Sam & Dave particolarmente famoso e che sembra essere un vero e proprio messaggio politico.