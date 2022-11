Re Carlo, Camilla non era l’unica: rivelato il nome dell’altra presunta amante

Re Carlo, che rubacuori! Sapete che Camilla non era la sua unica amante? Svelato il nome dell’altra donna con cui avrebbe tradito la sua attuale consorte. Lei è famosissima in tutto il mondo.

Il Re Carlo ha sempre avuto un debole per le belle donne, lo sappiamo. La fedeltà però non è un valore che gli appartiene. Sapete che anche Camilla è stata tradita? Spunta il nome di un’altra presunta amante.

Re Carlo, il sovrano latin lover

Re Carlo che rubacuori! Indubbiamente, il nuovo sovrano d’Inghilterra si è sempre contraddistinto, rispetto agli altri membri dei vari casati reali, per la sua vita sentimentale che tanto ha fatto parlare e continua a far parlare da anni.

Il ruolo di marito gli è sempre stato stretto, la fedeltà non è un valore che gli appartiene e le donne che hanno avuto a che fare con lui lo sanno bene. In particolare Diana, la principessa del Galles, che tanto ha sofferto in un “matrimonio troppo affollato”, come lei stessa dichiarò in un’intervista che è passata alla storia.

Carlo, lo sappiamo tutti, tradì Diana con Camilla, sua attuale consorte. I due si vivevano di nascosto nonostante entrambi fossero ufficialmente sposati: lui con la Spencer e lei con il generale Andrew Parker.

Tuttavia, il contratto matrimoniale non ha fermato nessuno dei due che, travolti dalla passione e dall’amore, si sono lasciati coinvolgere in una storia extraconiugale che oggi continua ancora a far parlare.

Arriviamo al succo. Un nuovo scoop arriva direttamente dagli archivi della casa reale. Un retroscena che nessuno si aspettava lascia a bocca aperta. Sapete che anche Camilla è stata tradita? Ebbene sì. Spunta il nome di un’altra presunta amante di Re Carlo.

L’altra amante del Re: Camilla sconvolta

A quanto pare Re Carlo non sarebbe stato fedele nemmeno a Camilla. Spunta il nome di un’altra presunta amante che avrebbe conquistato il suo cuore. Si tratta di Eva Maria O’Neill, la suocera della principessa Maddalena.

Il nome di questa donna non è sconosciuto agli esperti di royal gossip. Eva Maria O’Neill ha iniziato a far parlare di sé quando è entrata ufficialmente a far parte della famiglia reale svedese dopo che suo figlio, Christopher O’Neill, ha sposato la principessa di Svezia Maddalena.

Secondo alcune indiscrezioni, Carlo ed Eva Maria si conoscono da tanti anni. I due avrebbero avuto una storia bollente nel lontano 2003, precisamente due anni prima che il nuovo monarca inglese convolasse a nozze con Camilla Parker.

L’inglese e la bella austriaca si sarebbero lasciati travolgere dalla passione durante un evento al quale, tra l’altro prese parte pure la allora “fidanzata” di Carlo, Camilla, a Salisburgo, in Austria. L’occasione? Una serata di beneficenza.

Eva Maria O’Neill è un personaggio molto conosciuto anche nella Royal Family inglese. Si mormora che dopo il divorzio da Lady Diana, fosse proprio lei tra le papabili candidate apprezzate persino dalla Regina Elisabetta, idonee a conquistare il cuore dell’allora principe del Galles, nonostante Eva Maria non fosse proprio una santa.

La vita sentimentale della suocera della principessa Maddalena è sempre stata movimentata. Pensate solo che ha divorziato tre volte e si è sposata quattro. Quando conobbe Carlo, era già pluri-divorziata, ragion per cui molti si chiedono come la Regina Elisabetta, così ligia alle regole di corte ma soprattutto a quelle morali, abbia pensato di far entrare nella Royal Family una donna peperina come Eva Maria.

Sebbene Carlo ed Eva Maria abbiano avuto un flirt passionale, tutto è scoppiato come una bolla di sapone. Di lì a poco l’inglese convolerà a nozze con Camilla e inizierà per lui un nuovo capitolo della sua vita.

Nessuno ha tirato però mai fuori questa storia segreta che oggi spunta improvvisamente e che fa prendere a tutti coscienza di un fatto: la fedeltà è qualcosa che a Re Carlo non piace.