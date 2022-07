Trump in Alaska insiste: “Biden mi ha rubato le elezioni del 2020”

L’ex presidente Trump, che ha accennato alla sua possibile candidatura per la rielezione nel 2024, chiede ai suoi seguaci di monitorare il conteggio a novembre, seminando rinnovati sospetti di frode.

Una coda chilometrica formata poche ore prima dell’inizio del comizio, è stata la prova più palpabile dell’aspettativa generata dal primo raduno di Donald Trump in Alaska. Alla fine di una settimana tumultuosa, con la commissione del Congresso sul Campidoglio che gli ha preso d’assalto il collo, un’altra indagine in Georgia sul suo tentativo di invertire il risultato delle elezioni del 2020, e un’apparizione programmata davanti al procuratore generale di New York, Trump era in viaggio questo sabato in uno degli stati più contesi in vista delle elezioni di medio termine di novembre.

Trump in Alaska ha accolto i suoi candidati alla Camera dei Rappresentanti di Anchorage

Sotto lo slogan Save America (Save the USA) il tycoon ha accolto i suoi candidati alla Camera dei Rappresentanti di Anchorage, l’illustre Sarah Palin; il Senato, Kelly Tshibaka, e il Governatore dello Stato, Mike Dunleavy. Trump ha ringraziato il bagno di massa, davanti al pubblico radunato nel gigantesco palazzetto dello sport, e davanti agli spettatori che hanno seguito la manifestazione in diretta grazie a una tribuna conservatrice.

Una manifestazione chiave di sostegno in un momento in cui le indagini sui suoi tentativi di rimanere alla Casa Bianca nel 2021 si stanno stringendo attorno ai suoi più stretti alleati, come il suo ex consigliere Pat Cipollone, che ha testimoniato davanti alla commissione venerdì. Ma la pressione giudiziaria su Trump non è l’unica: deve confermare anche la sua leadership sul Partito Repubblicano a fronte di un’ipotetica rielezione nel 2024, e segnare nuovi obiettivi dopo i risultati disparati raccolti nelle primarie di altri stati.

Il fatto che i suoi candidati in Alaska, uno stato tradizionalmente conservatore, abbiano perso terreno nei sondaggi nelle ultime settimane aggiunge ancora più pressione al magnate. Ma il repubblicano non delude mai il suo pubblico. Nonostante le indagini in corso, ha insistito sulla frode elettorale infondata del 2020 tra il fervore dei radunati. “Mi sono candidato [per la presidenza] due volte. Ho vinto entrambi. E ho fatto molto meglio la seconda volta [2020] rispetto alla prima”, ha detto, iniziando la prima standing ovation della serata.

“Più importante dei candidati è il processo di conteggio dei voti, state molto attenti a novembre”, ha esortato i suoi sostenitori, inoculando ancora una volta il sospetto di frode, come quella che sostiene di aver subito per mano di Biden. All’attuale inquilino della Casa Bianca ha riservato innumerevoli freccette: “Ora deve andare in Arabia Saudita a chiedere petrolio, quando con me [alla presidenza] gli Stati Uniti avevano l’indipendenza energetica”.

I riferimenti all’insicurezza e all’immigrazione irregolare e “l’incubo del confine meridionale”, definendo gli immigrati privi di documenti “stranieri illegali”, hanno punteggiato il suo discorso, insieme alla sua promessa di assumere “migliaia di poliziotti” per porre fine all’insicurezza e alla violenza della marina. Di tutti i suoi bersagli, Biden “il mendicante”, al quale ha attribuito la “peggiore umiliazione nazionale” per il ritiro dall’Afghanistan, è stato il più ricorrente.

Tre candidati convertiti in atto di apertura

Come atto di apertura e non protagonisti sono stati i tre candidati che presumibilmente è andato a sostenere. Palin, protagonista del Tea Party e governatrice dello Stato dal 2006 al 2009, nonché ex candidata alla vicepresidenza nel 2008, conferma il viaggio di nozze iniziato nel 2016 con Trump, che ha sostenuto come candidato alla presidenza a discapito del candidato Ted Cruz.

Ma la grande scommessa dell’ex presidente in Alaska è Tshibaka, un’alternativa molto più conservatrice, persino radicale, della collega repubblicana Lisa Murkowski, una veterana senatrice dello stato -21 anni al seggio- che ha scatenato la rabbia di Trump votando a favore del suo impeachment dopo gli eventi in Campidoglio il 6 gennaio 2021.

Murkowski è considerata una peste, una rinnegata come Liz Cheney, dai repubblicani Trumpisti, e lo slogan di queste elezioni è strapparle il seggio a qualsiasi prezzo, nonostante il sistema elettorale dello Stato può favorirlo, raccogliendo i voti di altri candidati democratici e indipendenti eliminati al primo turno.

Alla vigilia del raduno Trump, l’amministrazione Biden ha pubblicato un’analisi ambientale di un grande progetto energetico in Alaska, un investimento di 6 miliardi di dollari, e sul quale la Casa Bianca tiene aperte tutte le opzioni, compreso l’annullamento, come ha fatto per ordine esecutivo con il gasdotto Keystone XL, che avrebbe collegato Canada e Nebraska. Il rilascio del documento è stato atteso con impazienza dall’industria petrolifera e dai gruppi ambientalisti dallo scorso anno, quando un giudice federale in Alaska ha revocato l’approvazione del progetto sponsorizzato da Trump e ha chiesto una valutazione di impatto ambientale.