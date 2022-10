Truffa al supermercato, non usare questi buoni spesa: ti svuotano il conto alla cassa

Attenzione a questa truffa al supermercato con l’invito di non usare questi buoni spesa che svuotano completamente il conto.

In questo delicato momento storico, gli italiani stanno facendo di tutto per risparmiare dei soldi che siano sulle bollette o sulla spesa giornaliera in generale. Quello che si cerca di fare è avvalersi di supermercati che possano offrire i prodotti a prezzi bassi e maxi offerte, settimana dopo settimana. Quello a cui bisogna fare molta attenzione è la truffa del supermercato, con dei buoni sconto che non devono mai essere utilizzati. Facciamo chiarezza in merito a questo argomento molto importante.

Risparmio al supermercato, attenzione ai malfattori

I rincari per l’acquisto della spesa al supermercato hanno condotto i consumatori a cercare le vie più disparate per risparmiare. Questo significa mettersi alla ricerca di sconti, offerte e promozioni che si possono trovare nelle grandi catene oppure nei discount. Quest’ultimo al momento sono i veri protagonisti per fare la spesa, spendendo leggermente meno e potendo aumentare nelle quantità da mettere nel carrello.

Tra i vari sistemi per risparmiare, quello dei buoni spesa è sempre uno strumento che attira l’attenzione del consumatore. Non stiamo parlando dei bonus spesa che vengono consegnati dai comuni di residenza, ma dei buoni cartacei/elettronici che promettono uno sconto sull’importo finale alla cassa.

Ci sono tantissime notizie che parlano di persone che hanno chiesto dei buoni spesa e si sono ritrovati con il conto svuotato. È una vera e propria truffa a cui bisogna fare attenzione.

Nel momento in cui tutti i prodotti sono aumentati per via dell’inflazione, le abitudini sono cambiate e si acquistano prodotti diversi rinunciando agli sfizi. Risparmiare anche solo 20 euro oggi è importante: a questo punto entrano in scena i malfattori che si inventano truffe diverse così da far cadere i consumatori nel tranello.

Truffa del supermercato: non usare questi buoni spesa

Proviamo a fare chiarezza al fine che non accada più a nessuno di cadere in questa annosa trappola. Le persone vittime di questo inganno hanno riferito sui social e sui media, di aver ricevuto tramite messaggio o mail dei buoni spesa da parte di alcune catene di supermercato. Non solo, si possono ricevere anche degli inviti per vincere dei buoni da usare poi alla cassa del supermercato di riferimento.

Per fare questo si partecipa ad un sondaggio richiedendo poi i dati del consumatore che ha vinto questi ottimi buoni per fare la spesa. Pensando – erroneamente – che fosse qualcosa di serio moltissimi hanno introdotto i dati personali per farsi spedire il buono.

La truffa parte nel momento in cui vengono richiesti dei soldi in anticipo come garanzia. Una somma irrisoria da elargire tramite carta di credito. Tutto quello che è accaduto dopo è facile da immaginare, infatti i truffatori sono stati in grado di prelevare una buona somma di denaro avendo a disposizione tutti i dati e la carta di credito del consumatore vittima.

Come non cadere nella trappola dei buoni spesa?

La regola vale per i buoni spesa o per qualsiasi altra offerta/richiesta che avviene tramite messaggio o mail. Nella maggior parte dei casi si tratta di una truffa, per questo motivo non bisogna mai rilasciare i propri dati personali o ancora meno quelli del conto corrente o carta di credito.

Se nella mail sono presenti dei link non bisogna cliccarci sopra e soprattutto non devono mai essere richieste delle somme di denaro, in cambio di qualcosa di indefinito e gratuito. L’attenzione è importante per non cadere in questi tranelli.