Trovato un nuovo esemplare in acqua: la scoperta spiazza la comunità scientifica

Un team di scienziati ha fatto una scoperta davvero sorprendente: un esemplare in acqua che lascia tutti stupiti.

Gli scienziati, a volte, sono riusciti ad entrare nel Guinness dei primati, come i ricercatori australiani e giapponesi che hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria. Hanno identificato l’esemplare di pesce più profondo registrato, un pesce lumaca, famoso per la sua pelle gelatinosa. Questa scoperta ha fatto guadagnare loro un posto nel famoso libro dei record mondiali.

Una scoperta notevole è stata fatta nella fossa di Izu-Ogasawara, situata a sud del Giappone e nel cuore dell’Oceano Pacifico. La creatura in questione è stata avvistata all’impressionante profondità di 8336 metri, stabilendo un nuovo record mondiale.

Questa scoperta è stata resa possibile da una spedizione di due mesi in questa parte del mondo a bordo di una nave da ricerca. I rapporti degli scienziati hanno dettagliato le loro scoperte, che hanno suscitato grande interesse.

Un esemplare in acqua, la nuova scoperta

Vale la pena notare che la scoperta del pesce lumaca è stata uno sforzo congiunto tra il Minderoo-University of Western Australia Deep Sea Research Center e la Tokyo University of Marine Science and Technology.

Questa straordinaria creatura appartiene alla famiglia Pseudoliparis catturata su video a una profondità superiore a 8.000 metri.

La spedizione è riuscita a riprendere anche un altro momento storico quando due pesci simili sono stati catturati dalla stessa squadra pochi giorni dopo a una profondità di 8022 metri nella stessa regione acquatica. Indubbiamente, queste scoperte sono state rese possibili dalla tecnologia avanzata.

I sommergibili senza equipaggio dotati di telecamere sono stati essenziali per studiare le regioni più profonde della fossa giapponese.

Scoperte oltre 400 specie distinte di lumaca, ciascuna con diverse preferenze di habitat. Il nuovo esemplare da record, ad esempio, affronta condizioni di vita complesse a causa dell’immensa pressione dell’abisso del mare, che misura 800 volte quella della superficie dell’oceano.

Un pesce lumaca particolarmente giovane: la scoperta

Le caratteristiche precise del pesce lumaca non sono certamente un fatto casuale. Questa piccola creatura acquatica, lunga appena mezzo metro, è priva di squame ma vanta uno strato gelatinoso che funge da “adattamento fisiologico”.

Un esemplare giovanile è entrato nel Guinness dei primati. Gli adulti tendono a risiedere a profondità minori. La scoperta ha sfidato credenze precedentemente stabilite, tra le altre cose, quindi la scoperta assume ancora più valore per questo team di scienziati.

Un decennio fa, i ricercatori credevano che sopravvivere oltre la profondità di 8200-8400 metri fosse biologicamente impossibile per i pesci. Tuttavia, recenti scoperte indicano che la comunità scientifica potrebbe essersi sbagliata.

L’osmolita, un fluido cellulare che annulla la forza dell’acqua, potrebbe consentire a qualsiasi esemplare di pesce di resistere all’intensa pressione. Il pesce lumaca, in particolare, possiede un fluido osmolita concentrato, ma sono necessari ulteriori studi sugli animali catturati per svelare le complessità di questo meccanismo di sopravvivenza.

Ma cosa mangia il pesce lumaca? Ancora non è dato saperlo. Gli scienziati sicuramente approfondiranno la questione nelle prossime settimane.

Non sarà facile, viste le enormi profondità in cui vive. Ma, sicuramente, per loro questa sarà una nuova sfida che affronteranno con determinazione e parsimonia.