Era stato diramato un appello lunedì sera, dalla Polizia di San Francisco, per dichiarare la scomparsa dell’italiano Vittorio Marianecci, poiché da 5 giorni non si avevano sue notizie. Ieri sera è arrivato un aggiornamento.

Il suo cadavere è stato ritrovato. L’uomo era originario della provincia di Latina ma, da anni viveva negli Stati Uniti.

Vittorio Marianecci trovato morto

Una tragedia, dopo giorni di ricerche, dove in molti, aspettavano di avere notizie positive. Lunedì sera, la Polizia di San Francisco aveva diramato un appello per la scomparsa di Vittorio Marianecci, dichiarando, anche, che dopo 5 giorni di ricerche, di lui non si avevano più notizie.

Ieri sera, invece, è arrivata la tragica notizia: il cadavere dell’italiano, che risiedeva da tempo negli Stati Uniti, è stato ritrovato. Vittorio era originario di Cisterna di Latina e lavorava, negli Stati Uniti, come manager nel settore vinicolo.

Al momento, chi sta indagando sulla sua scomparsa e, ora, anche sul ritrovamento del suo cadavere, non ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto. Stando alle indagini, giovedì il 57enne era partito per Las Vegas, per un viaggio di lavoro.

Si sta, piano piano, ricostruendo le sue ultime ore di vita, in particolare partendo proprio dalle immagini che lo ritraggono il 28 aprile (immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza di un negozio) mentre si stava dirigendo verso la stazione degli autobus di San Francisco.

La famiglia, non riuscendo ad avere più sue notizie, fra lunedì e martedì, aveva denunciato la sua scomparsa alla Polizia di San Francisco. Successivamente, la stessa Polizia aveva diramato un appello, per riuscire a trovarlo o, comunque, per far sì che qualcuno potesse dare un aiuto o un indizio circa gli ultimi movimenti e spostamenti dell’uomo.

La denuncia di scomparsa e le ultime sue immagini

“Un membro della famiglia ha riferito che il 57enne è stato visto l’ultima volta in Florida mercoledì 26 aprile, avrebbe dovuto volare a Seattle, Washington giovedì 27 aprile, ma non è mai arrivato” – è scritto nell’appello diramato dalla Polizia. “La famiglia di Marianecci ha rintracciato il suo telefono a San Francisco, ma dal suo arrivo non si hanno più tracce” – hanno continuato gli agenti che stanno indagando sul caso.

La famiglia dell’italiano non ha avuto di lui nessuna notizia più e, come dicevamo, le ultime immagini che lo ritraggono sono quelle dello scorso 28 aprile, di una telecamera di sicurezza di un negozio.

Anche suo cugino aveva lanciato un appello sui social per trovare Vittorio: “Era volato per lavoro a Seattle per poi proseguire sempre per lavoro a Las Vegas dove non è mai arrivato, è partito da Miami ed ha chiamato dicendo che era arrivato a Seattle dove aveva un evento di lavoro poi sempre per lavoro doveva andare a Las Vegas dove però non è mai arrivato” – aveva scritto.

Ma tutto è stato inutile e, ieri sera, è arrivata la tragica notizia del ritrovamento del suo cadavere. La Polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli o particolari sul decesso del nostro connazionale.