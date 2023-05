Bonifico, se fai quest’errore con l’IBAN rischi di brutto: soldi in meno sul conto

Errore con l’IBAN : quello che si rischia se si fa quest’errore, quando si fa un bonifico. I dettagli qui di seguito. Tutto quello che c’è da sapere se si parla di bonifici e di conti correnti.

Quando si effettuano operazioni mediante il bonifico bancario, bisogna prestare attenzione per non commettere un determinato sbaglio con l’IBAN. Di cosa si tratta? Potreste rischiare di ritrovarvi con un quantitativo di soldi in meno sul vostro conto, se commettete un grande errore attraverso il vostro IBAN. Ecco perché è importante stare molto attenti in questi casi.

Errore con l’IBAN: cosa fare quando si fa un bonifico

Come accennato poco fa, si parla della questione correlata ai bonifici e all’errore che si potrebbe fare con l’IBAN. Cosa significa questo? Prima di rispondere a questa domanda, andiamo per gradi e cerchiamo di capire meglio la questione dei conti correnti.

Iniziamo con il dire che gran parte degli italiani vanno a depositare i propri risparmi internamente a diversi tipi di conti correnti.

Tutti siamo a conoscenza dei classici conti correnti proposti dalle banche, come pure delle versioni online e dei conti correnti deposito.

Le prime due categorie rappresentano indubbiamente quelle maggiormente scelte e adoperate. Per quanto concerne l’ultima tipologia, consente di depositare una somma che resta vincolata per un certo lasso di tempo.

In questa tempistica la cifra permette di guadagnare sugli interessi. Per non parlare del fatto che non subisce nemmeno variazioni dovute dall’inflazione. Al contrario delle prime due categorie che, invece, possono modificarsi in base ai cambiamenti derivanti appunto dall’inflazione.

I conti correnti danno l’opportunità di poter eseguire svariate operazioni. Ad esempio si effettuano sia prelievi che versamenti di denaro nella versione contante.

Inoltre c’è modo pure di emettere degli assegni e di svolgere l’invio di bonifici, come anche si possono ovviamente ricevere.

Questa specifica operazione permette di far girare il denaro contante e di fare dei repentini pagamenti. Questo è fattibile grazie ai bonifici nella variante istantanea.

Un aspetto da tener presente è che ogni conto si basa su costi di mantenimento e su commissioni associate alle diverse operazioni.

Ne consegue che pure per il bonifico c’è un costo da pagare, equivalente alle commissioni che bisogna pagare e che sono diverse in base al tipo di istituto bancario.

Inoltre per via dell’home banking, gli utenti hanno l’opportunità di svolgere le operazioni direttamente con l’opzione online. In questo caso è fondamentale una grande attenzione, in modo tale da non fare errori.

Errore con l’IBAN: gli sbagli correlati

Se si parla di quest’argomento, si parla anche di IBAN. Cos’è l’IBAN?

Quando si parla di IBAN, esattamente si fa riferimento a un codice che permette di identificare il medesimo conto. Un codice fatto di lettere e numeri come quello presentanto nell’esempio in foto.

Un codice alfanumerico che difficilmente si può ricordare, ma attualmente e proprio per merito delle applicazioni bancarie, non accade spesso di sbagliare nell’inviare un bonifico. Ciò risulta fattibile per merito dell’internet banking che dispone di sistemi automatizzati che si occupano di individuare le inesattezze e gli errori.

In ogni caso e nonostante questo, anche adesso capita di fare dei particolari sbagli.

Difatti anche soltanto una cifra o una lettera posta nel codice e scritti in modo erroneo, possono provocare dei problemi agli utenti.

In alcune occasioni si capisce di aver sbagliato quando ormai è troppo tardi e, quindi, non si può più cercare di rimediare.

Tutto questo è dovuto pure dal fatto che non si è perfettamente a conoscenza dei tempi utili per effettuare l’annullamento. Ciò malgrado l’accredito avvenga entro i tre giorni lavorativi dal momento dell’emissione.

Cosa fare per rimediare allo sbaglio

Prima di tutto in caso di bonifico online, si consiglia di andare nella sezione attinente i bonifici presente nell’applicazione, procedendo subito con la fase d’annullamento.

Quando questo passaggio non risulta concretizzabile, allora dovrete mettervi in contatto con la vostra filiale augurandovi di poterlo ancora annullare.

Ciò sarà possibile unicamente nel caso in cui non sia avvenuto ancora l’invio dell’ordine del bonifico alla banca del ricevente.

Con un bonifico fatto direttamente in filiale, invece, in tal caso dovrete provvedere a contattare colui che rappresenta l’incaricato dell’istituto bancario, per eseguire così l’annullamento dell’ordine in questione.

Ovviamente anche in questa circostanza bisogna sperare che tale operazione sia possibile.

Quando quest’esecuzione risulta non concretizzabile, a questo punto le fasi della procedura andranno a cambiare.

Quindi se non si può più procedere con l’annullamento perché è già giunto alla banca del destinatario, si potrà agire effettuando il richiamo del bonifico.

In pratica quest’intervento si potrebbe svolgere, ma unicamente se non risulta ancora accreditato.

Pertanto bisognerà fare un accordo fra gli istituti bancari, una procedura molto importante visto che dà la possibilità di procedere in maniera tale, da ottenere la restituzione della somma di denaro inviata tramite il bonifico sbagliato.

Se invece la somma dovesse risultare già accreditata, allora in questo caso il procedimento sarà differente. A questo punto si agirà chiedendo alla persona che ha ricevuto il bonifico, se acconsente a restituire la somma.

Certamente questo è il percorso maggiormente difficile da effettuare in tali circostanze, ma è l’unico realizzabile.

Riflessioni conclusive: bonifico errore con l’IBAN

Da tutto quello che si è letto fino a ora, si capisce chiaramente a quali tipologie di problematiche e di difficoltà si va incontro quando si fa un bonifico in un modo errato.

Dunque è fondamentale una notevole attenzione da applicare quando si fa questo genere di operazione, proprio per evitare di fare determinati sbagli.

Sbagli, che come visto, sono correlati all’errore con l’IBAN. Un errore che quindi dovrebbe essere evitato per evitare una serie di altre problematiche già presentate.

Ecco che quando si parla di bonifici e IBAN, bisogna prestare una certa attenzione, poichè un errore in tal senso potrebbe costarci caro. In tal casi è richiesta un’attenzione alta, in questo modo si può evitare il peggio.