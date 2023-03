Trovata una nuova specie a 7 mila metri di profondità: mai vista una creatura così

A sette mila metri di profondità è stata trovata una specie nuova specie a 7 mila metri di profondità mai vista prima: gli esperti la stanno studiando per capire cosa sia.

Una nuova specie scoperta a tantissimi metri di profondità. Gli esperti stanno cercando di capire di che cosa si tratti ed è stato dato un nome caratteristico, che rimanda alla tenerezza degli animali Disney. In effetti, questa specie di mollusco è similare ad un’altra intravista nell’Oceano Pacifico lungo gli abissi. Questo animale raro si nasconde a 7mila metri di profondità e ha attirato moltissimo la curiosità dei ricercatori, non solo per la sua dolcezza.

Polpo Dumbo, la nuova specie a 7 mila metri di profondità

È una grande novità non solo in termini di specie, ma anche per il metodo di ricerca che è stato usato questa volta. La nuova specie ritrovata è il Polpo Dumbo, trovato grazie a delle tecniche non invasive, rispettose per gli animali e l’habitat. Gli avvistamenti sono rarissimi, ma questo tipo di molluschi presentano delle caratteristiche che non passano inosservate.

Il Polpo in questione ha delle pinne similari a delle grandi orecchie, per loro fondamentali per vivere a tutti questi metri di profondità. Nonostante gli studi siano in corso è certo che si tratti di una specie nuova. Le analisi ne hanno dato conferma ed è una tipologia completamente diversa da quelle già studiate e viste.

Sulla rivista di settore BMC Biology è stato pubblicato il risultato dello studio, con il Polpo Dumbo protagonista assoluto.

Le caratteristiche del polpo Dumbo

Gli studiosi hanno potuto notare delle differenze sulle branchie, il suo guscio e anche l’apparato digerente. Non solo, infatti sono emerse interessanti novità in merito al sistema nervoso e a tutti i suoi organi sensoriali, ad oggi mai visti.

Le nuove tecniche consentono di poter studiare una specie senza invadere la sua vita, senza spaventarlo o catturarlo. Il tutto si svolge con delle particolari foto, che studiano la tipologia. Una tecnica ad oggi sfruttata per studiare le creature piccole o quelle che non si fanno mai vedere, così da avere un quadro completo sulla loro vita.

I suoi tentacoli sono rivestiti da una membrana particolare e sono otto in tutti, poi non ha l’inchiostro perché vive negli abissi. Infatti Dumbo, non ha bisogno di difendersi dall’essere umano essendo a quella profondità tanto che l’inchiostro sarebbe completamente inutile.

Questo polpo si può trovare nelle acque della California e poi in Giappone, spingendosi sempre il più a fondo possibile così da sfuggire all’occhio umano. C’è ancora tantissimo da sapere su questo polpo, tanto che la scienza sta facendo dei passi da gigante per costruire i vari tasselli.

Una specie nuova e curiosa, così come il suo nome, che mette l’accento su come gli abissi siano abitati da tipologie ancora sconosciute.