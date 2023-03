Infortunio muscolare per Osimhen: salta il Milan ed è a rischio anche per la Champions

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare la partita contro il Milan del posticipo di domenica di Serie A e potrebbe mettere a rischio anche la partita, sempre contro i rossoneri, di Champions League.

La notizia dello stop di Victor Osimhen in casa Napoli ha gettato un’ombra di preoccupazione sul futuro della squadra e sulle aspettative dei tifosi. L’attaccante, che era stato uno dei protagonisti della stagione fino a questo momento, dovrà affrontare un’assenza di almeno alcune settimane, un periodo che sarà particolarmente difficile per il tecnico Luciano Spalletti e per i fantallenatori che avevano riposto grandi speranze in lui.

Osimhen è stato uno dei calciatori più determinanti del Napoli in questo inizio di stagione, contribuendo in maniera significativa alla crescita della squadra. La sua velocità e la sua capacità di finalizzazione avevano creato numerosi problemi agli avversari e la sua assenza si farà sentire, soprattutto in vista degli impegni importanti che attendono il Napoli.

L’incontro con il Milan

La sua mancanza sarà particolarmente sentita nella prossima sfida contro il Milan, un incontro che avrebbe rappresentato un test importante per la squadra di Spalletti. La capacità di Osimhen di creare occasioni da gol avrebbe potuto fare la differenza in una partita così delicata e la sua assenza lascerà un vuoto difficile da colmare.

Tuttavia, lo stop di Osimhen potrebbe rappresentare anche un’opportunità per altri calciatori della rosa del Napoli, che dovranno dimostrare di avere le capacità per sostituirlo al meglio. Il tecnico Spalletti avrà bisogno di trovare soluzioni alternative per garantire alla squadra la giusta dose di offensività e creare le occasioni da gol necessarie per vincere le partite.

Spetta ora al Napoli dimostrare di avere le risorse necessarie per affrontare questa sfida e continuare a giocare un calcio all’altezza delle aspettative.

Simeone o Raspadori?

ll compito di scegliere il sostituto migliore tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori spetta ora all’allenatore Spalletti, il quale deve valutare le prestazioni dei due giocatori partita dopo partita.

Simeone e Raspadori sono entrambi calciatori di grande talento, ma hanno caratteristiche diverse che potrebbero essere più o meno adatte in base alle esigenze del momento. Simeone, ad esempio, è un attaccante forte e potente, abile nel gioco aereo e nel contrasto fisico con gli avversari. Raspadori, invece, è un attaccante più leggero e agile, dotato di grande tecnica e velocità.

Per scegliere il sostituto migliore in ogni partita, Spalletti dovrà considerare vari fattori, come lo stile di gioco dell’avversario, la forma fisica dei giocatori e la tattica che intende adottare.

Insomma, l’assenza di Osimhen si farà sentire, ma di certo il Napoli troverà il modo per continuare la sua corsa a testa alta.

La Champions a rischio

Il futuro di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è al momento incerto. Non è stato specificato il grado del suo infortunio, ma è certo che salterà le prossime partite contro il Milan e il Lecce. Tuttavia, il giocatore farà di tutto per tornare in campo il 12 aprile, in occasione della partita di Champions League proprio contro i rossoneri di Stefano Pioli. Al momento, però non si sa molto.

“Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana”

Queste le parole che si leggono nel comunicato del Napoli.

Se Osimhen non dovesse farcela a recuperare per quella data, punterà al successivo incontro contro il Milan, in programma per il 18 aprile. Nel mezzo c’è anche la partita di campionato contro il Verona, fissata per il 15 aprile. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni saranno forniti dopo gli accertamenti della prossima settimana.

Fino ad allora, il futuro in campo dell’attaccante negeriano del Napoli è appeso ad un filo.