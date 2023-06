Trova un’auto abbandonata nel mezzo del nulla, quando entra dentro resta di stucco

Il giovane protagonista di questa storia trova un’auto abbandonata nel mezzo del nulla e quando entra dentro resta di stucco. Ecco che cosa i suoi occhi hanno visto.

Che cosa può mai nascondere al suo interno un’auto abbandonata nel mezzo del nulla? Ecco l’incredibile scoperta fatta da un ragazzo. Il suo racconto ha lasciato il mondo senza parole.

L’incredibile storia di Justin Jones

Justin Jones è un giovane ragazzo amante della natura che si ritrova, suo malgrado, ad essere protagonista di un’avventura incredibile e dai risvolti inattesi.

La storia che vi stiamo per raccontare ha come scenario un bosco tra i più grandi degli Stati Uniti d’America, frequentato solo da sportivi ed escursionisti esperti che si addentrano nel cuore di una natura selvaggia per praticare trekking o per campeggiare.

In vacanza con la sua famiglia e proprio mentre vagava nel bosco, Justin Jones fa una scoperta incredibile. Il giovane trova un’auto abbandonata nel mezzo del nulla. Con coraggio, decide di entrare nell’abitacolo e ciò che i suoi occhi vedono è assurdo.

Trova un’auto abbandonata nel mezzo del nulla: ecco cosa c’è al suo interno

Justin Jones, come ha raccontato in diverse interviste, è da sempre un appassionato della natura. Insieme alla sua famiglia, fin da piccolo, si reca sulle montagne o nei boschi per praticare trekking.

Proprio qualche tempo fa, durante una vacanza familiare, Justin si ritrova ad affrontare una situazione inaspettata. Insieme ai suoi genitori, il giovane decide di raggiungere un bosco a circa 130 km dalla sua abitazione per percorrere dei sentieri escursionistici pittoreschi che mai aveva visitato prima di allora.

Arrivato in questo posto fantastico e immerso nella natura, Justin, dopo aver aiutato il padre a montare le tende, inizia a percorrere un sentiero alla ricerca di funghi e ciocchi di legno per accendere il fuoco.

Incantato dagli animali del bosco e dallo spettacolo straordinario che la natura gli stava regalando, si allontana un po’ troppo dal sentiero principale finendo per perdersi. Preoccupato per via del sole che stava per tramontare e del buio che di lì a poco sarebbe calato, decide di ritornare indietro sperando che la strada che si accingeva a percorrere fosse quella giusta.

Mentre camminava sul sentiero però, qualcosa attirò la sua attenzione. Justin trova un’auto abbandonata nel mezzo del nulla, ricoperta di fogliame. Preoccupato che gli animali del bosco potessero aggredirlo, decide di entrare all’interno dell’autovettura e di passare lì la notte.

Fortunatamente, dopo qualche ora, il padre riesce a trovarlo e insieme tornano al campeggio ripromettendosi però di ispezionare quella vecchia automobile molto particolare al sorgere del sole.

L’indomani, padre e figlio si recano nel luogo in cui c’era la curiosa macchina abbandonata. All’interno dell’abitacolo non trovano nulla di particolare, solo vecchi giornali. Ciò che li sorprenderà invece è qualcosa custodito nel bagagliaio al quale riescono ad accedere solo dall’interno essendo la porta esterna bloccata.

Accanto a dei vecchi abiti dismessi e degli attrezzi da lavoro arrugginiti, c’era un baule di legno chiuso con un lucchetto. Ciò che attira la loro attenzione è però una scritta incisa su di esso: “Se trovi questa scatola, per favore, portala all’indirizzo qui sotto“.

Preso dalla curiosità però, Justin decide di aprire immediatamente la scatola e con un martello presente nel bagagliaio riesce a rompere il lucchetto. I suoi occhi si ritroveranno ad osservare qualcosa di spettacolare: era pieno di lingotti d’oro oltre che di gioielli preziosi e di vecchie fotografie che ritraevano un uomo in uniforme militare.

Il buon senso portò Justin e il padre a decidere di restituire il baule al legittimo proprietario. Così, seguendo l’indirizzo indicato su di esso, raggiunsero un’abitazione che distava solo 5 km dal bosco in cui si trovava quella vecchia automobile.

Suonarono alla porta di una casa signorile. Ad aprire arrivò Linda, una donna anziana. Justin spiegò perché si erano recati lì e consegnarono a Linda ciò che avevano recuperato in auto.

La donna iniziò a piangere e a tremare. Dopo qualche minuto, spiegò al ragazzo e al padre il perché di quella reazione. Linda raccontò che fotografie, gioielli e lingotti appartenevano a suo marito Jack morto vent’anni prima.

L’uomo si era recato nel bosco per seppellire in un posto sicuro i suoi gioielli e proteggerli dal padre che voleva impossessarsene. Purtroppo Jack morì in circostanze misteriose e la sua auto non fu mai trovata.

Justin e il padre rimasero sconvolti dalla storia di Linda. La donna, asciugandosi gli occhi, chiese loro di entrare in casa, ringraziandoli per averle restituito ricordi preziosi appartenuti all’uomo più importante della sua vita.