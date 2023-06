Andare in monopattino può essere anche pericoloso e, questo, lo sa bene la deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani che, proprio su questo mezzo, ha avuto un piccolo incidente.

La Serracchiani ha perso il controllo del mezzo ed è andata a finire contro il cofano di una macchina. È accaduto a Lignano Sabbiadoro.

Incidente per la Serracchiani

Un incidente stradale l’ha vista coinvolta, nella serata di sabato, mentre si trovava a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Protagonista della vicenda è la deputata del Partito Democratico, Debora Serracchiani che è rimasta coinvolta in questo incidente mentre stava guidando un monopattino.

Nulla di grave ma la Serracchiani ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il cofano di un’auto, riportando per fortuna, solo una distorsione al ginocchio. La responsabile alla giustizia dei Democratici, stando ad una prima ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando, prima di andare a finire su di un’auto.

Come dicevamo, per fortuna nulla di grave. Immediatamente soccorsa, ha soltanto una distorsione al ginocchio. A riportare la notizia è stato il sito del quotidiano “Il Messaggero del Veneto”.

“Siate prudenti, soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino” – ha successivamente commentato la stessa Serracchiani, raccontato ciò che le era accaduto.

La stessa deputata ha, poi, tranquillizzato sulla sua salute: “Ho perso il controllo del mezzo e il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio. Devo ringraziare la polizia locale e i sanitari che sono intervenuti con rapidità e professionalità. Dopo le prime cure che mi hanno prestato al punto di primo intervento di Lignano, farò altri accertamenti” – ha concluso.

Distorsione al ginocchio dopo una caduta dal monopattino

La Serracchiani è stata, come dicevamo, prontamente soccorsa e condotta al punto di primo intervento della località balneare per essere sottoposta a tutte le cure mediche necessarie. Sul luogo dell’incidente, invece, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per capire l’esatta dinamica di quello che è successo, e di come la stessa deputata Dem abbia perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, prima di scontrarsi con il cofano dell’auto.

Solo un grande spavento ma, come lei stessa ha confermato, non ha nulla di rotto, solo una distorsione al ginocchio. Da lì, la voglia e la raccomandazione alla prudenza che la stessa deputata ha sentito di fare, nel suo messaggio diffuso dove ha raccontato la sua esperienza, a tutti coloro che viaggiano o comunque, usano frequentemente il monopattino per spostarsi in città e non solo.

Prudenza massima per evitare incidente più gravi, specie in questo periodo di stagione estiva, quando il monopattino diventa uno dei mezzi preferiti per spostarsi, specie nelle località balneari.