Troppo Bayern Monaco per l’Inter, i nerazzurri perdono 2-0

L’Inter esce sconfitta nel big match contro il Bayern Monaco, i bavaresi non tremano di fronte ad un San Siro tutto esaurito e sfoderano una prestazione maiuscola trascinati da un devastante Leroy Sane che figlia il gol del vantaggio e propizia l’autogol di Danilo D’Ambrosio per il definitivo 2-0



Non riesce l’impresa all‘Inter di Simone Inzaghi che crolla davanti ad un Bayern Monaco oggettivamente superiore in tutto ai padroni di casa.

I bavaresi giocano a memoria e sfruttano la clamorosa tecnica di Leroy Sane che crea il panico nella difesa a tre di Simone Inzaghi.

Il numero 10 sblocca la partita con un aggancio da antologia sulla verticalizzazione di Kimmich e conclude l’opera nel secondo tempo dopo un’azione da Playstation con il compagno di squadra Mane.

I nerazzurri provano a reagire ma la qualità dei tedeschi è troppo superiore e i padroni di casa finiscono per spegnersi inevitabilmente nei minuti finali.

Inizia quindi nel peggiore dei modi il girone per l‘Inter che deve necessariamente fare risultato in una delle due sfide con il Barcellona e conquistare obbligatoriamente sei punti contro il Viktoria Plzen.

L’Inter perde ancora, il Bayern Monaco è super!

Terza sconfitta stagionale per l’Inter che però questa volta crolla contro ua squadra più forte e nettamente più abituata a giocare partite di questo livello.

Nel complesso Inzaghi può essere soddisfatto della prestazione con i nerazzurri che hanno dato il massimo per cercare di mettere in difficoltà gli ospiti che però anche in fase difensiva sono stati impeccabili.

Rimane la netta sensazione che i bavaresi abbiano anche quest’anno tutti gli strumenti per giocarsi fino in fondo la vittoria della Champions League insieme a Manchester City e Paris Saint Germain.

Mane si è integrato perfettamente nel Bayern Monaco che continua a girare a meraviglia grazie alle geometrie di Kimmich e Goretzka.

L‘Inter ora dovrà pensare al campionato con l’obiettivo di rialzare subito la testa e dimenticare prima possibile questa brutta sconfitta.

Continua a preoccupare la fase difensiva, anche ieri l‘Inter ha sofferto tantissimo gli inserimenti dei centrocampisti non riuscendo mai a trovare le giuste contromisure con le proprie mezze ali.

Dubbi sulla difesa a tre, modulo tanto caro a Simone Inzaghi ma che in Europa storicamente continua a non convincere.

Per i nerazzurri ora l’obiettivo è quello di reagire e riprendere consapevolezza nei propri mezzi già dalla prossima partita.