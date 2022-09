BCE: l’inflazione al massimo porta ad un rialzo aggressivo dei tassi

Alla Bce stanno facendo i conti e non sono rosei. Gli analisti prevedono un aumento dello 0,75% dopo il forte deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro.

Le istituzioni comunitarie continuano a trovarsi alle corde di fronte all’inflazione che già supera il 9% nella zona euro, il livello più alto dalla fondazione del progetto europeo. La BCE è ancora alla ricerca di formule per alleviare l’impatto della chiusura del rubinetto russo del gas sulle tasche dei cittadini.

La BCE cerca di fermare la rapida espansione dell’aumento dei prezzi nel carrello

E, in attesa del pacchetto di misure concordato dai ministri dell’Energia dell’UE, la Banca centrale europea (BCE) cerca di fermare questo giovedì la rapida espansione dell’aumento dei prezzi nel carrello e prevenire una spirale inflazionistica alimentata da un aumento dei salari o margini aziendali. Il deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, che aggrava le tensioni inflazionistiche, mette più pressione sull’istituto presieduto da Christine Lagarde: i mercati ipotizzano che farà una mossa aggressiva, anche brusca, con un rialzo fino allo 0,75%.

La BCE ha annunciato la fine dell’era dei tassi negativi a giugno ad Amsterdam. Il consiglio direttivo dell’ente ha quindi deciso di porre fine ai massicci piani di acquisto del debito e iniziare con un progressivo aumento dei tassi, che in linea di principio dovrebbero iniziare con lo 0,25%. Tuttavia, solo un mese dopo, ha messo da parte questo approccio graduale e ha deciso di aumentare il prezzo del denaro di mezzo punto nonostante la riluttanza del settore più lassista dell’Eurobank.

L’inflazione ha continuato a crescere nell’area dell’euro ad agosto al 9,1%, il livello più alto dalla creazione della moneta unica. I prezzi difficilmente sono diminuiti in Spagna. Nei paesi baltici tale tasso superava il 20%; nei Paesi Bassi ha raggiunto il 13,5%; e la Germania è diretta verso la doppia cifra in autunno. L’ala dura della Bce, incarnata da Isabel Schnabel, in questa occasione ha appena trovato una risposta alle sue proposte di agire energicamente. Almeno in pubblico.

Solo il governatore greco Yannis Stournaras ha messo in guardia contro mosse brusche e ha chiesto cautela, mentre il capo economista della BCE Philip Lane, visto come un colomba, ha chiesto di fare un passo alla volta. Ma non ci sono stati ulteriori movimenti. “Il fatto che non abbiamo sentito molto dall’ala accomodante suggerisce che l’opposizione è debole”, afferma Gilles Moëc, capo economista di AXA Investment Managers.

Dopo il conclave dei banchieri centrali a Jackson Hole (USA), gli analisti ritengono che la Bce non voglia restare così indietro rispetto alla Federal Reserve e alla Bank of England. Finora il principale rischio di rialzo dei tassi era l’aumento del debito sovrano dei paesi periferici, tra cui Grecia, Italia e Spagna. Solo l’annuncio che il prezzo del denaro sarebbe salito ha già attivato i premi di rischio.

L’altro grande rischio è che le banche centrali contribuiscano a una recessione

Tuttavia, la BCE ha due armi per fermare questi squilibri: i reinvestimenti del debito, che sono già fatti a volontà, e un nuovo strumento per evitare le crisi del debito, il TPI (Transmission Protection Instrument). Questo meccanismo consente all’Eurobanca di acquistare obbligazioni da un Paese che subisce gli attacchi dei mercati se rispetta le regole fiscali, gli impegni del piano di risanamento e non presenta gravi squilibri.

L’altro grande rischio è che le banche centrali contribuiscano a una recessione che sta guadagnando terreno con la chiusura del gasdotto Nordstream 1. La banca d’affari Nomura ritiene che l’economia abbia già iniziato a deprimersi in Europa e non veda via d’uscita fino a quando il primo trimestre del 2023. Tra i motivi che cita ci sono il declino economico negli Stati Uniti e il rallentamento in Cina, gli effetti della guerra in Ucraina e il peggioramento delle condizioni finanziarie.

Questo giovedì, la BCE fornirà nuove proiezioni sulla crescita e sui prezzi fino al 2024. L’entità non vede ancora che l’inflazione si sta muovendo nelle trattative salariali. Secondo i dati gestiti dall’ente, gli stipendi nell’area euro sono cresciuti del 2,14% nel secondo trimestre dell’anno (a inizio anno erano cresciuti del 2,84%). Anche così, per ora il picco dell’aumento dei prezzi non è in vista. Lane ha già anticipato in un recente discorso a Barcellona che l’aumento dei prezzi rimarrà “alto” nel breve termine, soprattutto a causa della “maggiore pressione al rialzo sui costi energetici (soprattutto gas ed elettricità) e alimentari durante l’estate”.

Il problema è ora amplificato dalla caduta dell’euro nei confronti del dollaro. In passato, il tasso di cambio era stato fonte di preoccupazione presso la BCE perché rendeva più costose le esportazioni europee. Ora, invece, è il contrario: i contratti energetici sono denominati in dollari, quindi la bolletta del gas o del petrolio è più costosa. All’inizio della settimana, l’euro ha perso nuovamente la parità ed è addirittura sceso sotto i 99 cent, il livello più basso degli ultimi due decenni.