Trono over, sviene a centro studio: il retroscena dagli studi di Uomini e Donne

Al trono over del dating show più seguito della televisione c’è stato un imprevisto che ha sorpreso tutti. Vediamo di cosa si tratta.

A Uomini e Donne se ne vedono sempre delle belle. Questa volta la malcapitata è una dama del trono over.

Trono over: il più seguito

Uomini e Donne è il dating show più longevo della televisione. La formula del suo successo è costituita da storie d’amore di ogni tipo che, nel trono classico, coinvolgono giovani e giovanissimi, nel trono over persone più adulte in cerca della persona con cui trascorrere tutta la vita.

E’ proprio il trono over ad essere uno dei più seguiti. Anche perché ci sono dame e cavalieri che, ormai, occupano il parterre ormai da tanti anni. Tra le dame spicca sicuramente il nome di Gemma Galgani, la torinese ultrasettantenne che non riesce a trovare ancora l’amore. Dal lato dei cavalieri, invece, spicca il nome di Armando Incarnato, il bel napoletano seduttore.

Ci sono, però, anche dame e cavalieri piuttosto anziani. Tra questi, ha molto colpito la storia di Alessandro, il sarto salentino 91 enne. A lui è legata la figura di una dama che, purtroppo, nel corso di una puntata, è stata vittima di una sventura o presunta tale.

Chi è svenuta a Uomini e Donne?

Pinuccia è la storica corteggiatrice di Alessandro. 80 enne originaria di Vigevano, non può fare a meno di nutrire per il cavaliere salentino un grande affetto. Lei vorrebbe di più ma il sarto ha sempre ribadito che da lei non vuole più che un’amicizia.

Anche la storia di Pinuccia ha colpito molto il pubblico. La donna, infatti, ha raccontato che, dall’età di quattro anni ha vissuto in un orfanotrofio a causa della perdita di sua mamma. Nel corso della sua vita ha lavorato come infermiera e ora vive di pensione.

Per i suoi modi di fare un po’ sopra le righe, Pinuccia viene spesso attaccata da Tina Cipollari. Stando alle indiscrezioni circa le registrazioni delle puntate che vedremo nei prossimi giorni, Pinuccia e Tina hanno litigato di nuovo.

Le accuse di Tina nei confronti dell’anziana riguardano il fatto che la donna, secondo lei, non fa altro che occupare la sua poltrona nel parterre per farsi vedere, mettersi un bel vestito e soprattutto ballare. Testimonianza ne sia che, comunque, è presente nel parterre da più di un anno e non ha trovato nessuno se non Alessandro.

Al termine di una lite furibonda tra le due, Pinuccia è svenuta. In realtà, la dama ha finto di svenire. Il motivo vero dell’ennesima lite non è ancora trapelato ma siamo certi che tra le due non ci sarà mai un bel rapporto.

Tutto questo ha richiesto il pronto intervento della padrona di casa Maria De Filippi. Quest’ultima, ha sempre cercato di tutelare Pinuccia dalle accuse di Tina per via della sensibilità della signora che, comunque, ha una veneranda età.