Trionfo Team World, Tiafoe rimova Tsitsipas

Con una grandissima vittoria di Frances Tiafoe su Stefanos Tsitispas il Team World vince la Laver Cup concludendo una giornata praticamente perfetta della squadra allenata da McEnroe. Disastroso oggi il team Europeo che perde tre match che sulla carta sembravano nettamente alla portata di Djokovic e compagni.



Rimonta clamorosa di Frances Tiafoe che dopo aver subito Tsitsipas nel primo set riesce a reagire vincendo il super the break del terzo set con tanto coraggio e la solita clamorosa profondità negli scambi.

L’americano conferma un ottimo momento di forma e reagisce alla sconfitta subita ieri contro Djokovic regalando la matematica vittoria alla squadra capitanata da John McEnroe.

Prima vittoria in assoluto per il Team World nella storia della Laver Cup, nelle quattro precedenti edizioni aveva sempre trionfato il Team Europa.

Tanta amarezza per Roger Federer che lascia il tennis giocato con una sconfitta nel torneo che proprio lo svizzero aveva fortemente voluto organizzare.

Fondamentale per i “rossi” le prestazioni di Jack Sock che ancora una volta si è dimostrato giocatore di assoluto livello nei match di doppio disputati.

Vince il Team World, conclusione amara per Federer

Sembrava tutto fatto per il team Europa dopo la giornata di ieri, invece il World è riuscito a completare una rimonta che sembrava impossibile 24 ore fa.

Inutile il match tra Ruud e Fritz con l’aritmetica che nel pomeriggio ha definitivamente premiato il team di Tiafoe.



Fondamentale la strategia di John Mcenroe che permette al team americano di fare la storia della Laver Cup, lo scorso anno infatti il Team Europa stravinse il confronto con un netto 11-1 e mai gli americani avevano superato gli 11 punti nella storia del torneo.

Giornata strana alla O2 Arena con Djokovic e Tsitsipas che stranamente sembrano risentire della pressione perdendo di lucidità nei momenti più importanti dei rispettivi match.

Il migliore in assoluto per il team di Borg è sicuramente Matteo Berrettini che, nonostante la sconfitta di oggi in doppio con Murray, ha disputato tre giorni di altissimo livello riuscendo a mettere sempre qualità ed intensità all’interno delle proprie prestazioni.

Ora Berrettini dovrà continuare a lavorare per cercare di dare continuità a queste prestazioni, dopo una stagione fortemente condizionata dagli infortuni l’obiettivo del prossimo anno dovrà essere quello di arrivare fino in fondo in tutti i tornei dello slam.

La Laver Cup finisce con la vittoria del Team World, ma soprattutto con l’addio di Roger Federer che oggi ha ricevuto l’ultima standing ovation dal proprio pubblico.