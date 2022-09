Meghan Markle, umiliazione senza precedenti: lei scoppia a piangere davanti a tutti

Meghan Markle sembra aver fatto un gesto molto umiliante a Bukingham Palace. Ecco cosa è accaduto.

Meghan Markle è un personaggio molto discusso e molto amato dai tabloid inglesi e non solo per via delle quantità di notizie che nel corso degli anni trapelano sul suo conto, specialmente da quanto si è unita a nozze con il principe Harry.

Prima del matrimonio con il nobile del Regno Unito, Meghan era un’attrice di successo ed ha rinunciato alla sua carriera per amore anche se i sudditi non sono molto felici della scelta fatta dal duca di Sussex.

Meghan Markle, il gesto umiliante che ha imbarazzato la famiglia reale: lei scoppia a piangere

Infatti, per lui avevano pensato ad un altro tipo di donna e secondo quanto trapelato da alcune voci vicino al Palazzo Reale, la donna non avrebbe fatto niente di buono per far cambiare idea al popolo inglese.

Anzi, in questi giorni, Valentine Low, corrispondente di The Times per quanto riguarda la famiglia Reale ha fatto pubblicare alcuni capitoli tratti dal suo libro Courtiers: The hidden Power behind the Crown che verrà pubblicato nel Regno Unito il prossimo 6 ottobre.

Avendo lavorato nel suo ruolo per 15 anni, l’autore ha rivelato tra le pagine della sua opera letteraria che la tanto amata Meghan Markle ha dei buoni motivi per cui Re Carlo III e gli altri membri della famiglia reale non la vedono di buon occhio.

Sembra infatti che durante i suoi primi momenti a corte, la donna non riusciva a comprendere il motivo per cui si sarebbe dovuta avvicinare ai sudditi e stringere loro le mani e concedere qualche foto assieme a loro.

Anzi, la donna sembra che durante il tour con Harry in Australia abbia perso le staffe con il suo staff chiedendosi per quale motivo non venga pagata per fare tutto questo in quanto sommersa dallo stress dei suoi impegni.

Secondo alcune fonti sembra che tra l’altro, la coppia formata da Harry e Meghan per via del fatto di sentirsi addosso il non apprezzamento da parte degli altri abitanti di Buckingham Palace avrebbero riversato la loro frustrazione sulla loro servitù.

In particolar modo, sul libro in uscita, l’autore rivela come più volte la duchessa di Sussex sia stata incolpata di molestie nei confronti del suo staff date anche da licenziamenti del suo ufficio stampa.

Il libro, racconta anche un episodio in cui per placare il momento imbarazzate, il principe William si è ritrovato costretto a intervenire e a far ragionare sua cognata per quello che aveva fatto.

Secondo l’autore, Meghan aveva duramente criticato l’operato di una sua collaboratrice umiliandola davanti ai suoi colleghi con parole non del tutto carine e la donna in questione mortificata scoppiò in lacrime.

Le insinuazioni sui discutibili comportamenti della duchessa di Sussex

Per levare dall’imbarazzo la collaboratrice, sembra che il principe William le si avvicinò rassicurandola del fatto che aveva fatto un ottimo lavoro e questo gesto ha fatto infuriare molto gli altri membri della Casa Reale.

I mesi difficili che hanno preceduto l’abbandono della coppia del duca e della duchessa di Sussex da Londra sembrano siano stati fatti di sotterfugi, segreti, sospetti e comportamenti poco consoni al loro ruolo.

Per questo motivo i cortigiani non li apprezzano tanto e i loro gesti sono stati poi puniti da dei provvedimenti anche se la coppia ha ammesso in un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey di aver subito loro una forma di razzismo da parte di alcuni membri della famiglia reale.

Ultimamente abbiamo visto Meghan presente ai funerali della Regina Elisabetta II che lei ha sempre definito essere stata una delle poche persone all’interno di Buckingham Palace ad essere stata sempre carina con lei mentre sembra che i problemi li abbia avuto soprattutto con sua cognata la principessa di Galles, Kate Middleton.

A contrastare queste affermazioni ci penserà proprio il principe Harry che ha scritto un libro autobiografico molto temuto dai membri reali del Regno Unito la cui uscita è stata posticipata per via della morte della Regina Elisabetta II.