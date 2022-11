Treviso: ex militare accoltellato in casa, interrogato il figlio

By

Ennesimo violento omicidio a Treviso, dove l’ex militare Francesco De Felice è stato accoltellato nella propria abitazione.

L’uomo è morto sul colpo e secondo le prime indagini, sarebbe stato aggredito mentre si trovava su divano. Ora i sospetti si concentrano sui suoi familiari.

Omicidio a Treviso

Francesco De Felice si trovava sul suo divano nell’abitazione di via Rosolen, una traversa di via Vittorio Veneto a Treviso, quando è stato aggredito a coltellate e ucciso in maniera brutale.

Le indagini sono solo all’inizio e questa primissima ricostruzione dei fatti è ancora in corso di accertamento. A chiamare i soccorsi verso le 4.30 di oggi è stata la moglie dell’uomo, che ha rinvenuto il cadavere nel salotto, in una pozza di sangue.

I soccorritori sono subito giunti sul luogo segnalato nella chiamata e hanno constatato che sul corpo c’erano diverse ferite da arma da taglio, che sono stati fatati a Francesco, già morto all’arrivo del 118.

In stato confusionale sul pianerottolo di casa c’era il figlio della coppia, un ragazzo di 24 anni che ora è il principale sospettato dell’omicidio.

Le indagini

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e secondo i primi dettagli emersi sembra che l’omicidio sia scaturito, come spesso avviene, al termine di una lite familiare dai contorni ancora tutti da chiarire.

De Felice aveva 56 anni e il suo omicida, che lo ha colpito violentemente con un coltello da cucina che ora è stato sequestrato per effettuare i rilievi, potrebbe essere proprio il figlio.

Il 24enne soffre di problemi psichici e subito gli agenti hanno condotto gli interrogatori verso di lui e la moglie per cercare di capire la dinamica dei fatti.

Il ragazzo, come anche confermato dalla donna, aveva dei problemi che stava curando e forse sono stati proprio questi a fargli perdere la testa quando ieri sera ha colpito il padre, militare in congedo molto conosciuto in zona.

Sulla sua salma, per la quale è stata disposta l’autopsia, sono state ritrovate diverse ferite da arma da taglio e contusioni sparse.

La dinamica

Non è ben chiara la dinamica dei fatti su cui i Carabinieri di Treviso stanno cercando di far luce. Sembra che l’uomo fosse seduto sul divano quando sarebbe stato colpito con diversi oggetti. Fra questi appunto un coltello da cucina e un altro corpo contundente.

Dopo l’aggressione si sarebbe alzato per poi crollare a terra senza vita. Il cadavere è stato trovato dalla moglie al centro della stanza, con ferite ovunque e un ematoma alla testa.

La donna è fortemente scioccata per quanto accaduto e il Gip che in queste ore sta ascoltando il ragazzo, prenderà provvedimenti in base alla sua posizione, tenendo conto anche delle problematiche di cui soffre.