Mai portare questo accessorio in auto, 2000€ di multa se ci provi: controlli a tappeto

In auto è vietato portare un determinato accessorio. Se ti scoprono con a bordo questo si ha una multa che sfiora i 2000€.



Il Codice della Strada ha delle norme e dei regolamenti ben precisi e secondo gli articoli che lo formano tutti i trasgressori sono punibili con un’ammenda o con il ritiro della patente a seconda dell’infrazione.

Queste vengono fatte dalle Forze dell’Ordine a seconda della trasgressione fatta e del danno recato agli altri automobilisti o alla formazione del traffico o della pericolosità del gesto non corretto.

Multa: ecco l’accessorio da non portare mai in auto

Per questo motivo, ci sono queste regole, per far in modo che tutti i veicoli che transitano su qualsiasi strada, rispettino queste norme al fine di evitare incidenti e ingorghi stradali, ma spesso queste non vengono rispettate.

Ci sono stati molti casi, in cui, alcuni automobilisti non hanno seguito il Codice della Strada e si sono ritrovati a pagare multe salatissime per via delle loro infrazioni o delle loro distrazioni.

Altri, invece, hanno trovato dei trucchetti per non farsi beccare neanche dagli autovelox, coprendo con un casco o con dei fogli, il numero della targa al fine di non avere multe, non venendo riconosciuti.

È capitato, però, che questi, quando sono stati individuati hanno dovuto pagare un’ammenda molto salata che coinvolgeva tutte le infrazioni fatte oltre che per aver omesso la targa del loro veicolo.

Ma c’è un accessorio, che potrebbe farci avere una multa di 1682 euro al primo colpo qualora gli agenti che ci fermano al posto di blocco la trovano nelle nostre auto senza i relativi permessi per averla nel veicolo.

Questo accessorio, inoltre, cattura l’attenzione e quando ci troviamo degli agenti, proprio per la sua presenza, questi tendono a fermarci e a controllare che, oltre patente e libretto, sia tutto in regola.

Cosa dice il Codice della Strada

Stiamo parlando delle luci a LED che, spesso, vengono installate sotto le nostre auto, e per farlo bisogna rispettare gli articoli 71 e 72 del Codice della Strada che regolano l’utilizzo di queste luci e tutte le altre dotazioni extra, che possono essere installate sul veicolo.

Le frecce e i fari, secondo la norma, non possono subire modifiche mentre tutto il resto della carrozzeria può subire un cambiamento, rispetto a come arrivano dalla fabbrica dell’auto, ma devono avere l’approvazione della motorizzazione.

Quindi, una volta poste al vaglio, devono avere il via libera oppure possono essere vietate, e quando c’è un rifiuto di una determinata modifica, questa, deve essere rispettata e qualora un LED non viene permesso non dovrebbe essere installato.

Se, gli agenti, scoprono che la nostra luce extra, non è stata approvata, avremo una multa che parte da 419 euro fino a 1682 euro e potremmo anche incorrere nel ritiro della carta di circolazione.

Questo, vale anche quando le nostre luci al LED sono spente e di conseguenza, anche solo la loro installazione senza alcun tipo di utilizzo, potrebbe farci rischiare di avere una multa che non ci scorderemo facilmente.

Quindi, bisogna stare ben attenti a installare sulle nostre vetture, luci al LED diverse da quelle delle impostazioni di fabbrica.