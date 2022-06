Mistero in Trentino, precisamente a Varignano, dove Aliaksandr era scomparso in circostanze sospette il 7 giugno, giorno in cui è uscito di casa e non ha più fatto rientro.

L’appello disperato dei familiari e della fidanzata ‘aiutateci a trovarlo, potrebbe essere in pericolo’.

Aliaksandr scompare

Aliaksandr ha 29 anni ed è un ragazzo originario della Bielorussia, che vive ad Arco, precisamente nella frazione di Varignano, insieme alla sua fidanzata Adriana.

Proprio la ragazza, insieme al fratello del giovane, hanno sporto denuncia ai carabinieri circa la scomparsa del 29enne.

Aliaksandr è un ragazzo allegro, bello, biondo, alto e ha diversi hobby. Ama molto camminare e lo fa spesso, nella splendida cornice delle montagne fra le quali abita.

Come tanti altri giorni, il 7 giugno esce di casa portando con sé i suoi effetti personali, probabilmente in una grande sacca viola e arancione che portava sempre con sé, però da quel giorno non si hanno più sue notizie.

Adriana ha lasciato il proprio numero di telefono per qualsiasi segnalazione pregando il fidanzato di farsi sentire e chiunque avesse notizie di chiamare la polizia o contattarla al 3891281857.

Disperato l’appello dei genitori, che vivono anche loro nella stessa frazione di Arco, e della sua fidanzata Adriana, i quali temono per la sua vita ma hanno riferito ai carabinieri anche particolari sospetti circa la scomparsa del ragazzo.

Le ricostruzioni, le circostanze della scomparsa e il ritorno a casa

In effetti, aveva riferito ad Adriana di lavorare in un locale in paese ma lì nessuno l’ha mai visto, inoltre il 7 giugno è uscito di casa senza portare con sé le chiavi di casa e anche questa è una circostanza molto strana.

Aliaksandr scompare dunque nel nulla e i suoi familiari riferiscono di non avere idea di dove sia andato quella mattina, intanto anche varie trasmissioni televisive si stanno occupando della vicenda, come ad esempio ‘Chi l’ha visto‘, condotto da Federica Sciarelli.

L’ultima volta, il giovane è stato visto rientrare dai vicini di casa verso le ore 21 del 6 giugno, giorno prima della scomparsa. Poi, secondo quanto emerso, avrebbe inviato qualche sms di poco conto durante la serata ma dalle 9 della mattina seguente, non si hanno più sue notizie.

Quella è l’ora in cui è uscito di casa e il suo cellulare risulta spento, anche perché il caricabatterie, come le chiavi dell’abitazione, è stato lasciato a casa.

Adriana parla del fidanzato come un ragazzo dal carattere particolare, in effetti è venuta a scoprire che le aveva mentito riguardo ad un posto di lavoro che aveva ottenuto, dove però nessuno lo conosce. Lei è infermiera e lui cercava lavoro come architetto, riferisce il fratello, però non riusciva a trovare nulla in zona.

Il suo carattere lo portava spesso a scontrarsi con i familiari, infatti l’ultimo litigio si era verificato pochi giorni fa e le notizie in merito ad Aliaksandr venivano riferite da Adriana alla famiglia poiché lui non parlava con quest’ultima.

Arriviamo al 7 giugno, Adriana era tornata da un breve periodo di vacanza e tutto sembrava normale, ma quella mattina Aliaksandr scompare e fa perdere le sue tracce, non si sa se volontariamente o meno.

Proprio su questo stanno lavorando gli agenti a cui è stata denunciata la scomparsa del giovane, anche perché dalle indagini escono fuori particolari molto strani, ad esempio Adriana l’ha cercato nel suo luogo di lavoro ma in quel locale nessuno lo aveva mai visto.

Dopo continue ricerche senza sosta per trovare il ragazzo, questo ha fatto rientro a casa e poche ore fa Adriana ha riferito che sta bene, anche se non si conoscono ancora le motivazioni del gesto.