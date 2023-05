Treno deraglia a Santa Maria Novella a Firenze, ritardi superiori alle 2 ore

Un treno ad Alta Velocità è deragliato nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze, causando ritardi fino a 130 minuti. Si tratta fortunatamente di un convoglio che stava andando in deposito e non trasportava viaggiatori, ma l’inconveniente ha causato un generale rallentamento della circolazione ferroviaria. Tra i passeggeri rimasti in attesa sulle banchine, anche diverse scolaresche.

Intorno alle 12.30, un treno è uscito dai binari alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze, bloccando la circolazione ferroviaria. Fortunatamente il convoglio era diretto in deposito, quindi al suo interno non c’erano viaggiatori e non si sono registrati feriti. Tuttavia, l’incidente ha provocato un rallentamento nel trasporto, con molte persone che si sono assiepate sulle banchine e hanno visto i treni raggiungere anche più di due ore di ritardo. Tra loro anche numerose scolaresche in visita al capoluogo toscano.

Treno deraglia nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Passeggeri in attesa per più di due ore

Il deragliamento del treno che sta causando non pochi problemi alla viabilità ferroviaria è accaduto in zona Romito, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il treno è uscito dalle rotaie, fermandosi. È quindi stato necessario metterlo dapprima in sicurezza per poi far ripartire la circolazione.

Ciò ha causato notevoli disagi ai cittadini, che hanno visto crescere i minuti d’attesa, con ritardi arrivati fino a 130 minuti. Il convoglio di Ferrovie dello Stato per fortuna stava procedendo a bassa velocità ed era diretto verso il deposito, ed era senza passeggeri a bordo.

Il fermo del treno, tuttavia, ha bloccato alcuni binari usati per gli arrivi e le partenze. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare nel minor tempo possibile la circolazione ferroviaria, ma la normalità è ancora lontana dall’essere raggiunta.

“Le ruote anteriori di un treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l’arresto del convoglio” ha fatto sapere in una nota FS.

“Inibisce al momento l’uso di alcuni binari sul tracciato di ingresso e di uscita dalla stazione causando ritardi e modifiche alla circolazione nel nodo fiorentino. I tecnici di Rfi sono a lavoro per ripristinare la regolare circolazione” ha quindi concluso.

Tra i treni ad aver subito i maggiori ritardi, un Italo proveniente da Trieste che ha fatto registrare 130 minuti di ritardo, uno da Bari con 110 minuti e sempre un Italo da Venezia che ne ha fatti registrare più di 70.

Disagi ferroviari a Firenze, i casi precedenti

Sfortunatamente quello di oggi non è l’unico incidente che ha interessato l’area fiorentina: meno di un mese fa, il 20 aprile, un treno merci era a sua volta deragliato tra Castello e Sesto Fiorentino, bloccando un Intercity per ore.

Al suo interno, centinaia di passeggeri, provenienti da Milano e diretti a Salerno, che solo dopo 8 ore erano potuti ripartire. Ciò provocò anche il blocco della circolazione anche di altri treni, con ritardi nelle stazioni di Roma, Milano, Bologna, Venezia e Firenze.

In quest’occasione, ci furono molte cancellazioni, con ritardi anche di 180 minuti, con passeggeri che dovettero in quel caso affidarsi a bus e aerei.