Bonus donna 383,46 euro, ma può richiederlo solo chi ha questi 2 requisiti

Ecco cos’è l’assegno da 383,46 al mese euro e quali sono le donne in possesso di questi due requisiti che possono finalmente richiederlo.

Facciamo il punto della situazione su questo nuovo bonus donna che soltanto alcune cittadine italiane nello specifico potranno ottenere.

Nuovo bonus donna, i requisiti per richiederlo

Sempre più donne italiane hanno bisogno di sostegno da parte del Governo. Specialmente in quest’anno 2023, sono milioni gli italiani che hanno vissuto in grande difficoltà a causa dell’inflazione, che è arrivata alle stelle.

Lo scoppio della guerra tra l’Ucraina e la Russia ha fatto sì che i prezzi aumentassero esponenzialmente e che molte famiglie non riuscissero più ad arrivare alla fine del mese.

Proprio per questo, soprattutto le donne che sono appena diventate mamme hanno manifestato al Governo la necessità di ricevere sostegni concreti.

Alcune famiglie sono rimaste particolarmente colpite dalla novità che l’assegno per il nucleo familiare non sarebbe stato più erogato. Proprio per tale ragione hanno manifestato il timore che non avrebbero ricevuto più alcun beneficio, che in passato era pensato per quelle famiglie italiane che vivono in condizioni di disagio.

Per fortuna, però, il Governo italiano sta pensando a un altro bonus, uno nuovo, che verrà erogato in particolare alle mamme. Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Assegno mamme da 383,46 euro

Da qualche tempo, circola la notizia che alcune donne potranno beneficiare di un bonus importantissimo, che potrebbe aiutarle a contrastare il caro prezzi. L’agevolazione in questione è erogata dall’INPS ed è legata a quanto stabilito dall’articolo 65, contenuto all’interno della legge numero 448 del 23 di dicembre del 1998.

L’articolo in questione stabiliva che alcune famiglie italiane avessero accesso all’Assegno per il Nucleo Familiare erogato sulla base di requisiti stabiliti per ciascun Comune. L’1 di marzo di quest’anno 2023, però, il Governo italiano ha abrogato l’assegno e di conseguenza le famiglie italiane si sono ritrovate scoperte.

Per fortuna, l’Assegno in questione viene sostituito dall’assegno mamme da 383,46 euro. L’assegno in questione è mensile e si eroga a tutte quelle donne che hanno messo al mondo un bebè, che lo hanno preso in affido o che lo hanno adottato.

Le nascite e/o le adozioni devono essere avvenute nel periodo che va dal primo giorno gennaio al 31 di dicembre del 2023. L’importo erogato dall’INPS è di 383,46 euro al mese per 5 mesi, per un totale annuo di 1917,30 euro.

Tutte le donne interessate all’assegno mamme da 383,46 euro devono inoltrare la propria richiesta al Comune nel quale risiedono. Il Comune si impegnerà a verificare che esistano i requisiti ed erogherà il bonus entro i sei mesi da quando il piccolo è entrato all’interno della famiglia.

Bisogna chiarire che l’erogazione di questo bonus non è compatibile con quella di altri sostegni. L’unico caso in cui il Comune accetti la doppia erogazione è se la famiglia è idonea a percepire la quota differenziale.

Vi ricordiamo, infine, che l’ammontare dell’assegno si ricalibra di anno in anno sulla base dell’inflazione. 1917 euro, quindi, è il totale di quest’anno 2023, ma non si sa a quanto ammonterà l’assegno dell’anno prossimo.