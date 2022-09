Treni in sciopero il 9 settembre: si fermano i macchinisti

Sarà un venerdì nero per i trasporti quello che si prospetta per il prossimo venerdì 9 settembre. Uno sciopero nazionale treni di 8 ore è stato indetto per tutto il comparto trasporti su ferro e riguarderà anche Trenitalia e Italo.

Saranno garantite fasce orarie per i pendolari ed i passeggeri, ma la giornata si prospetterà, comunque, caotica.

Sciopero treni: una giornata nera

Il settore trasporti su ferro incrocia le braccia venerdì 9 settembre e lo farà per ben 8 ore. Trenitalia, Trenord, Italo, Trenitalia Tper sono le sigle che scenderanno in campo per la protesta nazionale indetta per questo venerdì. Ad annunciare lo sciopero sono state tutte le sigle sindacali del settore in considerazione.

I lavoratori incroceranno le braccia per protestare contro chi non protegge la loro incolumità sul lavoro, dopo i gravi eventi che hanno minato la sicurezza di tutti i lavoratori del settore. Ancora oggi sono tanti gli uomini e le donne del personale di servizio e trasporto sui treni che subiscono aggressioni, ma pochi sono stati gli interventi fattivi da parte di chi è a capo.

Una denuncia piena e concreta quella fatta dai sindacati, che affermano anche nemmeno dal punto di vista legislativo ci sono stati degli inasprimenti di regole (come ad esempio il daspo trasporti) per chi attenta all’incolumità del personale quanto anche, in alcuni casi, dei viaggiatori stessi.

I sindacati incrociano le braccia, insieme a tutti i lavoratori, perché “non tollerano più queste aggressioni” e ciò che chiedono è un intervento risolutivo serio per tutti i lavoratori che, ogni giorno, sono impegnati nel loro lavoro sui treni, sia nelle tratte locali che su quelle interregionali e nazionali.

Ci saranno fasce orarie garantite

Una richiesta che più volte è stata fatta ma, non sempre, è stata ascoltata. Per questo, la decisione di un nuovo sciopero da parte di tutto il personale del trasporto su ferro. Come in ogni giornata di sciopero, però, saranno anche garantite delle minime fasce orarie per permettere a pendolari e viaggiatori di raggiungere la meta desiderata.

Macchinisti e capitreno saranno in sciopero dalle ore 9 alle ore 17 di venerdi 9 settembre. Restano garantite le fasce orarie dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Nonostante lo sciopero sia stato annunciato da qualche giorno, per venerdì, comunque, si prevede una giornata di disagi e di caos per il trasporto nazionale.

Per questo motivo, anche le compagnie ferroviarie consigliano a tutti i passeggeri di consultare bene gli orari e di capire se effettivamente il proprio treno parta o meno, a seconda della fascia oraria, garantita o meno.