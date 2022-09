Maryland: coprifuoco per i giovani. Questa la decisione presa dalla polizia locale per tutelare i ragazzi dall’ondata di sangue dell’ultimo mese.

La polizia e i funzionari locali di una contea del Maryland vicino a Washington, DC, hanno annunciato il coprifuoco per i giovani dopo una serie di crimini violenti nella comunità e un conteggio di omicidi che ha raggiunto una percentuale preoccupante, che supera quella registrata in tre decenni.

Maryland, coprifuoco per i giovani dopo l’ondata di violenze

Per almeno 30 giorni, a partire da questo fine settimana, la contea di Prince George attuerà un coprifuoco per i minori di 17 anni dalle 22:00 alle 5:00, da domenica a giovedì e dalle 23:59 e alle 5:00, per il venerdì e il sabato, a meno che non siano accompagnati da un adulto. Il coprifuoco – se non rispettato – comporta sanzioni.

La dirigente della contea di Prince George, Angela Alsobrooks, ha dichiarato – in una conferenza stampa – che ci sono stati più di 350 furti d’auto quest’anno, rispetto ai 91 del 2019.

Molti di questi effettuati da ragazzi che reiterano il reato, nonostante vengano arrestati sistematicamente. “A questo punto questi ragazzi non hanno solo bisogno di un abbraccio, devono anche essere ritenuti responsabili“, ha detto la dirigente della contea.

Un’ondata di sangue: la conta degli omicidi

Nel mese di agosto, nel Maryland sono stati attuati 24 omicidi, il mese più mortale per la contea del Maryland in circa trent’anni, secondo quanto riportato dalla polizia.

Domenica, una bambina di 18 mesi è stata colpita due volte a colpi di arma da fuoco a Glenn Dale, secondo quanto riferito dalla NBC Washington. La piccola è sopravvissuta, ma ha riportato ferite molto gravi.

Oltre al coprifuoco, la Alsobrooks ha affermato che sta lavorando per affrontare la sfida da altri punti di vista, anche attraverso il finanziamento di programmi di salute mentale nelle scuole e un programma di lavoro estivo.

“Questo è solo uno degli strumenti nella cassetta degli attrezzi“, ha detto a proposito del coprifuoco. “Non posso restare a guardare bambini che vengono uccisi a colpi di arma da fuoco”.

Aumento dei crimini violenti nel paese

Le forze dell’ordine affermano che i crimini violenti sono aumentati in tutto il paese, passando da circa 380 ogni 100.000 persone nel 2019 a circa 398 ogni 100.000 persone nel 2020, secondo i dati del’FBI. I dati per il 2021 dovrebbero essere disponibili in autunno.

Nella contea di Prince George, la polizia ha indagato su 80 omicidi quest’anno, anche se l’anno scorso ci sono stati 89 omicidi. La polizia ha anche risposto a 211 sparatorie non mortali quest’anno, rispetto alle 209 dell’anno scorso.

Gli agenti, inoltre, hanno recuperato più di 1.000 armi da fuoco nel 2022 e arrestato circa 2.700 autori di reati in relazione a crimini legati alle armi.

Il capo della polizia della contea di Prince George, Malik Aziz, ha parlato a sostegno del coprifuoco, dicendo che ai criminali violenti “non dovrebbe essere permesso di recidivare e vittimizzare ulteriormente i nostri residenti“.