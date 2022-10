Matthew Perry confessa: “Sono stato in come per un’overdose da oppioidi”

By

Il primo novembre esce l’attesissima autobiografia intitolata “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir”. Matthew Perry, il famoso e amatissimo attore della serie tv Friend, ha ormai 53 anni e ha deciso di racchiudere in queste pagine tutta la sua storia. Nel frattempo che le copie vengano stampate, l’attore ha rilasciato un’intervista al famoso Magazine People, anticipando qualche racconto intrigante della sua autobiografia.

Di cosa parla il libro?

Nelle pagine che si potranno leggere dopo il primo novembre, c’è riportata tutta la storia dell’attore. Al Magazine People ha però anticipato qualche racconto che sarà tra le pagine, soffermandosi soprattutto su un avvenimento anche recente che ha cambiato la vita di Matthew. A quanto sembra, ha scoperto solo pochi anni fa di soffrire di un problema gastrointestinale, che gli ha provocato addirittura delle perforazioni. Il reale problema di questa diagnosi e che è tutto da ricollegarsi ad un uso e abuso di oppioidi, che fin da giovane hanno portato diversi disagi all’attore.

L’ormai uomo, racconta anche di una volta in cui è finito in coma proprio per un overdose da oppioidi, che gli è quasi costata la vita. Dopo due settimane Matthew si è finalmente svegliato e ha continuato la sua lotta con questa dipendenza. È proprio lui nell’autobiografia raccontare e a raccontarsi senza veli ai suoi lettori.

La sua dipendenza

Matthew Perry si racconta senza timori, partendo dall’uso di alcol fino ad arrivare all’abuso di oppioidi. Durante tutta la sua vita ha cercato di lottare contro questo problema che gli si ripresenta continuamente davanti, ma spesso si arrendeva a questo mostro. Questa dipendenza è stato un qualcosa che Matthew ha cercato sempre di tenere a freno, ma alla fine si impossessava di lui portandolo quasi alla morte.

Il libro si apre con una visione sul palcoscenico, ma soprattutto dietro le quinte della serie TV più amata di sempre per poi avere una visione e testimonianza della sua vita privata e della sua lotta contro la sua dipendenza. Si leggono racconti gioiosi ma anche episodi drammatici come quelle dell’ospedalizzazione in seguito alla perforazione del colon. Ha passato di certo periodi difficili, soprattutto quando i medici hanno riferito alla sua famiglia che aveva il 2% di possibilità di vivere.

Ora però è qui a raccontarci la sua storia.