Trasportava pipistrelli fritti nel furgone, 31enne fermato in Belgio

È stato fermato mentre si trovava al confine con il Belgio. Un ragazzo di 31 anni trasportava qualcosa di sospetto all’interno del furgone e, per questo motivo, la Polizia federale lo ha fermato.

Pipistrelli fritti e pesce non refrigerato e, quindi, non in perfette condizioni per essere trasportato. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo.

Pipistrelli fritti trasportati

La polizia federale ha fermato un giovane di 31 anni, con il furgone, ad Aquisgrana, in Germania. Quello che poteva sembrare un semplice controllo, in realtà si è trasformato in tutt’altro. Al controllo effettuato, sono emerse alcune irregolarità, che hanno portato poi il giovane ad esser fermato.

Il furgone trasportava pipistrelli fritti e pesce non ben refrigerato. Il contenuto era posto all’interno di scatole imballate e che non sembravano contenere cose illegali. Ma al controllo, la situazione si è rivelata completamente diversa e l’ufficio veterinario apposito ha posto sotto sequestro la merce.

Il 31enne guidava senza alcun tipo di documenti e non aveva nemmeno la patente. Per questo motivo è stato fermato e denunciato per infrazioni al codice della strada e ingresso illegale. La disposizione del tribunale di Aquisgrana è stata molto più severa: è stata ordinata, infatti, la sua carcerazione preventiva in attesa di essere consegnato alle autorità italiane per il dovuto rimpatrio.

Ciò che ha colpito di più è ciò che trasportava il suo furgone: pipistrelli fritti. Visto che si trattava di animali cucinati e conservati in questa maniera, l’ufficio veterinario preposto della regione sta attuando una serie di verifiche per capire se è stata violata la legge sulla protezione delle specie.

31enne fermato al confine con il Belgio

Secondo quanto riportato dai media locali, il 31enne è stato fermato mentre era in autostrada, proprio dalla Polizia federale al confine con il Belgio. L’uomo, originario della Costa D’Avorio, stava trasportando il carico per un viaggio che lo portava dal Belgio alla Germania, ma non è ancora chiaro quale fosse la sua effettiva destinazione.

Quando è stati fermato, gli agenti hanno anche effettuato controlli al furgone e, quando l’hanno aperto, sono rimasti esterrefatti da ciò che trasportava, dalle condizioni igieniche nelle quali gli alimenti erano conservati. Insieme ai pipistrelli fritti, il carico era composto, come dicevamo, anche da circa mille kg di pesce non refrigerato.

Il 31enne guidava senza patente e non aveva con se nemmeno i documenti relativi al mezzo che stava guidando. Infatti, il furgone stesso era privo di assicurazione e non era neanche immatricolato. La targa era stata segnalata alla polizia di Aquisgrana dopo che l’autista aveva collezionato diverse multe nel suo viaggio dal Belgio alla Germania.

Nei prossimi giorni, il 31enne sarà estradato in Italia, perché registrato nel nostro Paese. Il veterinario chiamato al fine di ispezionare il carico ne ha disposto immediatamente il sequestro.