“Deve abbandonare il programma” addio ad Amici: chi sarebbe l’eliminato

Dopo l’ultima registrazione del talen Amici di Maria De Filippi c’è un nuovo eliminato, che si aggiunge agli altri già fuori dalla casetta.

Il serale di Amici di Maria De Filippi è entrato nel vivo, anche dopo eliminazioni molto importanti. Non mancano le polemiche per l’uscita di Samuele Segreto e di Alessio Cavaliere, due ballerini che avranno sicuramente un grande successo. La quinta puntata è stata già registrata e in ballottaggio ci sono due tra i talenti più amati dal pubblico. Ma chi dovrà abbandonare il talent questa volta? Gli spoiler indicano una persona in particolare.

Quinta puntata del Serale di Amici: cosa è successo?

Si entra nel vivo della nuova puntata di Amici, con una nuova puntata già registrata e che mette al ballottaggio due volti amati. La prima sfida vede la squadra della Celentano con Zerbi scontrarsi con Emanuel Lo e la Cuccarini. Vince la squadra degli ZerbiCele ed è Cricca ad andare al ballottaggio finale perdendo contro Angelina.

Giovanni Cricca, racconta Super Guida TV, si è lasciato andare in un momento di grande sconforto. Maria de Filippi lo ha consolato e durante la pubblicità i suoi amici si sono stretti a lui per dargli la forza. Alessandra ed Emanuel Lo hanno nuovamente discusso per la ballerina Maddalena. La maestra Alessandra evidenzia di come la ballerina sia migliorata grazie ai suoi guanti di sfida, ma il maestro non concorda.

Nella seconda manche di sfidano nuovamente le due squadre. Ramon e Aaron vanno al ballottaggio e il cantante ha la meglio sul ballerino di danza classica. La terza manche è capitanata da Todaro e Arisa con la Cuccarini ed Emanuel Lo. Una sfida vinta dai CuccaLo, mandando al ballottaggio Federica e Wax. Per i giudici è Federica a dover raggiungere Cricca e Ramon per l’eliminazione finale.

Chi viene eliminato nella quinta puntata

Dopo una lunga e accesa puntata, lo scontro finale avviene tra Cricca, Ramon e Federica. La voce di Giovanni Cricca arriva al cuore del pubblico e dei giudici, per questo motivo viene salvato lasciando i suoi amici a competere per restare all’interno del talent.

Come sempre, Maria De Filippi manda tutti i ragazzi in casetta al fine che nessuno sappia in anticipo chi sarà l’eliminato.

La padrona di casa ha attuato questa novità già dall’anno scorso, proprio per lasciare i telespettatori in suspance sino all’ultimo momento. I ragazzi lasciano lo studio e i due sfidanti scoprono in casetta chi è l’eliminato, annunciato direttamente da Maria De Filippi. Anche nel caso di Federica e Ramon non si saprà sino a sabato alla fine della puntata.

Ci sono molti aggiornamenti a riguardo e alcune persone sui social sostengono di aver visto qualche movimento particolare, da parte della cantante Federica. Non si può comunque avere la certezza, se non sabato notte una volta che il programma sarà terminato.