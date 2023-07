Trascinò una donna in un boschetto e la violento: arrestato un 27enne

Un episodio accaduto alla fine dello scorso anno. Ma le indagini, serrate, hanno portato all’individuazione e all’arresto di un uomo di 27 anni, accusato di averla violentata dopo che l’ha trascinata in un bosco.

Lei stava facendo jogging nelle campagne di Locate di Triulzi, in provincia di Milano, quando lui la violentò. Cerchiamo di capire, nel dettaglio, cosa è successo.

Violentò una donna: arrestato

Indagini accurate e serrate che hanno portato alla sua individuazione e al suo arresto. Su ordinanza della Procura di Lodi, un uomo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una donna mentre questa stava facendo jogging. Il fatto è avvenuto il 23 dicembre scorso.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri che hanno indagato sulla vicenda, l’uomo di origini nordafricane, avrebbe aggredito alle spalle la donna mentre lei stava facendo jogging da sola in una zona di campagna nei pressi della località Cascina Nesporedo, a Locate. Successivamente le ha tappato la bocca, poi l’ha trascinata in un boschetto vicino e qui l’ha violentata.

Dopo aver portato avanti il suo diabolico piano ed aver violentato la donna, il 27enne è scappato. La donna, invece, fu soccorsa dal personale medico del 118 che, immediatamente, accertò l’avvenuto stupro. La stessa poi, fornì una descrizione dettagliata di quanto le era successo proprio ai Carabinieri, fornendo dettagli particolari del suo aggressore.

Sono stati proprio gli uomini dell’Arma della compagnia di San Donato Milanese a ricostruire l’intera vicenda e a raccogliere quanti più indizi possibili a carico dell’uomo e, anche, a ricostruire attentamente la dinamica dell’aggressione prima di procedere ufficialmente al suo fermo, come richiesto dalla Procura di Lodi.

Individuato anche grazie ad alcune immagini delle telecamere

L’uomo, ora, si trova in stato di fermo in attesa di esser giudicato. Il 27enne è stato individuato grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni luoghi, dove si trovava. Tenendo conto, anche, della descrizione fornita dalla vittima e di tutti gli elementi che, dallo scorso 23 dicembre ad oggi gli inquirenti hanno acquisito, il 27enne è stato individuato ed arrestato.

La Procura è riuscita a ricostruire la dinamica dell’aggressione e della violenza sessuale e soprattutto avere diversi e gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 27enne.

Come dicevamo, anche se il fatto è avvenuto lo scorso 23 dicembre, le indagini sono state accurate e serrate e, attraverso una serie di elementi che sono stati raccolti, in primis la descrizione del suo aggressore fornita dalla vittima stessa, è stato possibili risalire all’uomo. Non in ultimo, alcuni filmati delle telecamere di video sorveglianza hanno permesso di risalire alla sua identità e di arrestarlo.