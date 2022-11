By

Trapani: il 22enne Alex Manuguerra è scomparso dopo essere uscito da casa l’11 novembre. Il Comune lancia appello social per ritrovarlo.

Alex Manuguerra, 22 anni, è scomparso da Trapani l’11 novembre 2022. Il giovane era uscito di casa e si era messo in sella della sua biciletta. Da quel momento, non ha fatto più ritorno alla sua abitazione. Il Comune ha lanciato un appello sui social, al fine di avere un aiuto, da parte degli utenti della rete, per ritrovare il ragazzo di cui non si hanno più notizie.

Trapani, 22enne scompare dopo essere uscito di casa. Il Comune lancia appello social per ritrovarlo

L’11 novembre 2022, Alex Manuguerra è uscito di casa e si è messo a bordo della sua bicicletta. Da quel momento, i familiari non l’hanno più visto, in quanto il giovane non è più rincasato. Il Comune si è attivato al fine di poter riportare Alex a casa.

Pertanto, ha chiesto aiuto anche al popolo della rete, lanciando un appello social, al fine di ottenere, eventualmente, l’aiuto anche dei concittadini.

Il comune di Erice ha pubblicato un appello in cui spiega che il giovane è scomparso da venerdì e che chiunque sapesse qualcosa, può comunicarlo ai Carabinieri di Trapani, indicando il numero di telefono da contattare per eventuali comunicazioni in merito alla scomparsa di Alex.

Le ricerche sono state affidate ai Carabinieri, i quali si. stanno concentrando sull’ambiente delle conoscenze e delle amicizie del ragazzo.

Il post sul Facebook del Comune di Erice

Sulla pagina ufficiale del Comune di Erice, è stato pubblicato il post in cui si chiede ai cittadini di fornire il proprio supporto per le ricerche di Alex Manuguerra:

Le ricerche del ragazzo avviate in zona Fontanelle

Appena l’accorato appello è stato pubblicato ha subito attirato l’attenzione degli utenti che hanno iniziato a condividerlo per dargli quanta più visibilità possibile e agevolare, in tal senso, le ricerche del 22enne scomparso.

La famiglia del giovane, come la stessa comunità, è molto preoccupata dalla scomparsa di Alex, della quale si stanno occupando i Carabinieri di Trapani. Secondo quanto comunicato, il ragazzo è uscito di casa, si è messo in sella alla bicicletta bianca che aveva, dotata anche di un cestino frontale, posto davanti al manubrio.

Le ricerche del ragazzo sono concentrate in zona Fontanelle: si indaga, dunque, per individuare i motivi che hanno comportato la scomparsa del 22enne e capire se, in tale sparizione, sono coinvolti eventuali amici del ragazzo.