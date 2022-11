Scopre di essere incinta dopo la morte del fidanzato: il miracolo di Alessia Caroli e del piccolo Alessandro

Alessia Caroli ha scoperto di essere incinta dopo la morte del fidanzato, rimasto vittima di un terribile incidente stradale il 18 marzo scorso.

Poco dopo la morte di Alessandro, la ragazza – giù madre di Ludovica – ha scoperto di essere in attesa del suo secondo figlio, al quale ha dato il nome del papà, prematuramente scomparso. Il piccolo Alessandro Leon e la mamma stanno bene e potranno fare presto ritorno a casa.

Il tragico destino di Alessandro

Avrebbero dovuto sposarsi il 6 agosto scorso, ma un tragico destino ha messo fine alle loro speranze, costringendoli a fare i conti con una realtà che non avrebbero mai immaginato. Alessia Caroli e Alessandro Vitale, 30enne residente a Ceglie Messapica, Brindisi, avevano pianificato tutto per quel giorno speciale.

Stavano insieme da tanto tempo e quel giorno avrebbe dovuto suggellare il loro amore. Il 9 marzo scorso però Alessandro è rimasto vittima di un terribile incidente stradale mentre percorreva la strada provinciale Ostuni-Montalbano. Un impatto terribile, che non gli ha lasciato scampo. Alessandro non ce l’ha fatta, ma ha lasciato ad Alessia un regalo speciale.

Il piccolo Alessandro Leon è l’ultimo regalo del suo compagno

Qualche settimana dopo la sua morte, infatti, la sua compagna ha scoperta di aspettare un bambino. Una notizia inaspettata, che le è sembrata come un segno del destino. La giovane mamma, che ha già una figlia adolescente, ha dato alla luce il suo bambino il 12 novembre scorso all’ospedale di Martina Franca, provincia di Taranto.

Il piccolo porta il nome del suo papà, Alessandro Leo. Mamma e figlio stanno bene e potranno fare presto ritorno a casa.

Quando Alessandro ha perso la vita in quel drammatico incidente, per Alessia il tempo sembrava essersi fermato. “Dove sei? Mi manchi” sono solo alcune delle dolci dediche che la fidanzata gli ha rivolto in questi mesi di assenza sulla sua pagina social. Quando quel test di gravidanza le ha annunciato che sarebbe diventata di nuovo mamma, Alessia è rimasta incredula, ma ha portato avanti la gravidanza in nome dell’amore che la legava al suo Alessandro.

Il parto del piccolo Alessandro Leo era previsto per le 14 di sabato 12 novembre, ma lui non ce l’ha fatta ad aspettare e ha deciso di venire al mondo prima, per conoscere quella mamma tanto coraggiosa, che non ha esitato nemmeno un istante a curare e coccolare quel fagottino che portava dentro di sé.