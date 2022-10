Il drammatico incidente si è registrato domenica sera lungo l’autostrada A1, al bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il Nodo Napoli-Centro Direzionale, in direzione di Roma.

A perdere la vita il pedone che ha tentato di attraversare l’autostrada e un motociclista di appena 23 anni, che non è riuscito a evitare l’impatto con la vittima. Ferita la passeggera che era con lui, una ragazza di 22 anni. La giovane è stata ricoverata all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Incidente sull’A1: attraversa l’autostrada a piedi e viene travolto da una moto

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di domenica -intorno alle 19:30 – lungo l’autostrada A1 in direzione Roma, al bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il Nodo Napoli-Centro Direzionale. Un uomo – di cui non sono state ancora rese note le generalità – ha tentato di attraversare a piedi l’autostrada. Proprio in quel momento sopraggiungeva una moto con a bordo due giovani – un ragazzo di 23 anni e la fidanzata di 22 – che ha travolto il pedone.

Il conducente del mezzo a due ruote non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il pedone è morto praticamente sul colpo. I due centauri sono stati sbalzati a diversi metri di distanza. Per il 23enne alla guida della moto non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze, non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

In gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, la passeggera della moto, che è stata trasferita all’Ospedale del Mare di Napoli con un grave trauma cranico.

Le indagini

A dare in anteprima la drammatica notizia dell’incidente in A1 è stata la pagina social “Nessuno tocchi Ippocrate”.

La circolazione stradale lungo l’autostrada è rimasta bloccata per oltre un’ora, per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo coinvolto nello schianto.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, giunte dai vari ospedali del napoletano. A cercare di far luce sulla vicenda gli uomini della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi sul luogo della tragedia. Toccherà a loro ricostruire la dinamica del drammatico incidente e chiarire perché una delle vittime abbia tentato di attraversare a piedi l’autostrada.

L’ipotesi dell’attraversamento pedonale si basa sul fatto che nelle vicinanze non siano stati rinvenuti altri veicoli, che possano far ipotizzare un’altra dinamica dell’incidente.