Harry, dopo anni potrebbe svelare quel segreto su Camilla Parker: Carlo una furia

Il principe Harry avrebbe rilevato dei segreti sulla Regina consorte Camilla, svelandoli a tutto il mondo. Ecco la decisione di Re Carlo III nei confronti di suo figlio.

Re Carlo III è il nuovo Sovrano del Regno Unito salito al trono lo scorso 8 settembre dopo la scomparsa della sua amatissima madre la Regina Elisabetta II che ha sconvolto l’interno Paese e tutto il mondo.

L’ex principe di Galles, titolo che ora è passato di diritto al futuro erede al trono, William, si è ritrovato di conseguenza di colpo a dover rispettare tutti i compiti che spettano al detentore della Corona.

Principe Harry: ecco il motivo per cui Re Carlo III potrebbe infuriarsi

Stando a quanto riportato da un insider del Palazzo Reale, il Sovrano soffrirebbe di un’insufficienza cardiaca che gli sta rendendo faticoso il suo ruolo e si sentirebbe a disagio e pressato.

Questo è anche dovuto dalla pressione mediatica che sta ricevendo e dalla paura di deludere i suoi sudditi sulle aspettative che hanno sul suo Regno, dopo che sua madre ha regnato per ben 70 anni.

Dello stesso avviso sembra essere anche sua moglie, la Regina consorte Camilla, che dal 2005 si è legata in matrimonio con Re Carlo III. Anche lei sarebbe stata sopraffatta da tutti gli impegni che spettano ai nuovi sovrani.

Ma c’è qualcosa all’interno della Royal Family che sta facendo tremare tutti quanti e questo ha a che fare con il principe Harry, il ribelle della famiglia, che da qualche anno non fa più parte della famiglia reale in modo ufficiale.

Il duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle, si sono sposati nel 2018 e da questo anno sembra esserci stati alcuni episodi che hanno creato tra la coppia e gli altri membri della famiglia reale alcuni attriti.

Secondo lo scrittore Valentine Low, questi problemi sono nati in seguito di alcuni comportamenti non del tutto felici da parte di Meghan nei confronti dello staff di Buckingham Palace e dei suoi ripetuti capricci.

Sembrerebbe infatti che William abbia cercato, assieme ad altri parenti di Harry, di cercare di parlare con il duca di Sussex e di far in modo che questo potesse contenere il carattere di sua moglie, ma Harry sembra non aver voluto saperne niente chiudendo le porte in faccia ai suoi parenti.

Nonostante sembra che Re Carlo III sia disposto a riavvicinarsi a suo figlio e a voler trovare un modo per riaverlo a corte, anche se Meghan sembrerebbe essere contrariata da questa decisione, Harry potrebbe tirare a suo padre un tiro mancino.

I segreti di Camilla

Infatti, nei prossimi mesi è prevista la pubblicazione di un libro autobiografico scritto direttamente dal principe che potrebbe svelare alcuni segreti mai detti di alcuni membri del Palazzo Reale.

Secondo alcuni ben informati, sembra che nel libro ci sono delle parole e degli attacchi nei confronti di Camilla, Regina consorte e questo potrebbe creare al suo autore e a sua moglie problemi molto seri.

Sembra, infatti, che Re Carlo III, abbia deciso che qualora venga fuori un segreto particolare di Camilla, bandirebbe una volta per tutto Harry e Meghan e i loro figli da tutti gli eventi ufficiali di Palazzo.

Per questo motivo, la loro partecipazione alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, prevista per il prossimo 6 maggio 2023, è in dubbio dato che i due potrebbero essere allontanati da tutti gli eventi ufficiali.

Sta da specificare, però, che dopo la morte della Regina Elisabetta II, Harry ha chiesto alla casa editrice del suo libro di modificare alcune parti delle sue memorie come anche la stessa ha chiesto al principe di edulcorare alcune pagine che sembra siano state scritte di pancia, con termini non del tutto decorosi.

Tutto il mondo è in attesa della pubblicazione di questo libro, per capire se Harry una volta per tutte svelerà i segreti più nascosti della Royal Family o si limiterà a citare alcuni episodi già noti.