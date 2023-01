Tragedia sui Monti Lepini: 19enne travolto da un’auto mentre attraversava

Un ragazzo di 19 anni è stato travolto mentre attraversava la strada, nella zona dei Monti Lepini. Inutili i tentativi di rianimazione.

La vitta, di nazionalità straniera, è stata investita da una vettura con a bordo tre ragazzi.

Tragedia sui Monti Lepini

Nuova vittima della strada, stavolta sui Monti Lepini, località in provincia di Frosinone. Come hanno riportato i media locali, un ragazzo di 19 anni stava attraversando la strada quando improvvisamente è stato travolto da una vettura che lo ha preso in pieno e scaraventato sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30 e sul posto sono subito giunti i soccorritori e gli agenti della Polizia Locale, che hanno trovato il ragazzo senza vita riverso a terra.

Tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili poiché probabilmente è morto sul colpo a causa del grave impatto che ha causato importanti traumi multipli. È stato effettuato un massaggio cardiaco molto lungo ma alla fine i soccorritori si sono arresi all’evidenza e hanno caricato la salma per trasportarla in obitorio.

Nei prossimi giorni verrà restituita alla famiglia, salvo che il magistrato decida di disporre l’autopsia.

Ora sono in corso i rilievi sulla zona del sinistro e la Scientifica ha recintato l’area per poterli effettuare.

Le indagini

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, sembra comunque che 3 giovani stessero viaggiando a bordo della vettura che, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto il ragazzo che stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali.

Si tratta di un 19enne di origine straniera ma non è stata resa nota la sua identità. Ulteriori conferme arriveranno al termine delle verifiche nelle prossime ore.

Il giovane che guidava l’auto rischia l’accusa di omicidio stradale e come da prassi è stato sottoposto ai test per capire se al momento della guida fosse lucido oppure sotto l’effetto di droghe o alcol.

Sarà fondamentale l’interrogatorio verso gli occupanti della vettura, per capire la dinamica dei fatti ma anche l’acquisizione dei filmati di eventuali telecamere di sorveglianza della zona, per verificare le modalità dell’impatto e perché il conducente abbia perso il controllo del veicolo.

Dalle prime informazioni trapelate, seppur frammentarie, sembra che l’automobilista abbia riferito agli inquirenti di non aver visto il 19enne, ora starà alla Polizia accertare la veridicità di questa informazione e quindi capire se la tragedia sia dovuta a un errore di distrazione oppure no.