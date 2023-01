Bucce di limone, non devi più buttarle via: se le metti nel WC ecco cosa accade

Il limone è molto utile non solo in cucina ma anche per le pulizie domestiche. Vediamo come usarne le bucce nel wc.

Le bucce del limone non andrebbero mai buttate via ma riutilizzate con risultati sorprendenti. Vediamole di seguito.

Bucce di limone: non buttarle

Il limone è un frutto molto utilizzato in cucina. Serve per esaltare il gusto di molti piatti, per preparare liquori, marmellate ed è una fonte esagerata di vitamina C. Dopo averlo utilizzato in cucina, però, non bisognerebbe buttare via le sue bucce. Questo perché hanno innumerevoli proprietà che riguardano anche l’igiene domestica.

Ad esempio, le bucce di limone possono aiutare a pulire la stanza da bagno e, in particolare, il proprio Wc. La stanza da bagno è il posto dove si annidano più di ogni altra stanza, batteri e germi. Questo perché ci si via per lavarsi, creando umidità che favorisce la proliferazione di microrganismi. Il bagno va pulito con regolarità per evitare l’ulteriore proliferazione. Oltre alla pulizia, fondamentale è anche far passare l’aria di frequente nel bagno. In questo modo, si ridurrà l’umidità.

Spesso, per le pulizie domestiche ci si affida a prodotti chimici molto costosi ma non sempre tanto efficaci. Per fortuna, arriva in nostro soccorso il limone con le sue bucce. Vediamo come fare.

Pulire il Wc con le bucce del limone

Il proprio bagno può essere disinfettato con l’aiuto delle bucce di limone. Esse serviranno per rimuovere velocemente sporco e cattivi odori. Alle bucce di limone, però, soprattutto per lo sporco più ostinato, si può aggiungere bicarbonato ed aceto.

Tra le proprietà del limone spiccano quelle igienizzanti ed antigrasso ma non solo: anche sbiancanti. Tant’è che spesso viene usato per sbiancare non solo le superfici ma anche i tessuti.

Le bucce che ti serviranno sono quelle di quattro limoni. Il succo potrai utilizzarlo in cucina. Mentre le bucce ti serviranno e dovrai posizionarle in una ciotola, unitamente a mezzo litro di acqua fresca. Il composto dovrà essere mescolato per due minuti e, successivamente, servendosi di un setaccio, dovrà essere filtrato in una bottiglia.

A questo punto, dovrai cospargere la tazza del water con il bicarbonato di sodio. Soltanto dopo, potrai versare il composto ottenuto in precedenza. La soluzione sarà in grado di agire nell’immediato e favorita dall’uso dello scopino. A questo punto, chiudi il wc e lascia la soluzione riposare per tutta la notte.

Quando tirerai lo sciacquone al mattino, troverai la tua tazza del water completamente bianca brillante nonché profumata. Lo stesso metodo può essere utilizzato anche per sbiancare gli altri sanitari come lavandino e bidet. Ricordati soltanto di lasciare in posa e di risciacquare per bene dopo. Non tornerai più ad usare i prodotti chimici, risparmiando molti soldi.