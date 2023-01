Tragedia in Tibet, valanga all’uscita di un tunnel: almeno 8 morti

In Tibet neve e ghiaccio hanno travolto, all’uscita di un tunnel autostradale, i veicoli che ne stavano fuoriuscendo.

Il numero di vittime disperse è ancora imprecisato ma le ricerche sono ancora in corso nella soprannominata ‘Svizzera del Tibet‘.

Tibet, valanga caduta all’uscita di un tunnel: veicoli travolti e dispersi

In Tibet una valanga ha travolto i veicoli all’uscita di una galleria, almeno otto sono le persone morte a causa della valanga; mentre il numero di dispersi è ancora imprecisato. I soccorritori sono ancora sulla zona per perlustrarla nella speranza di ritrovare i superstiti. La valanga è crollata all’uscita del tunnel di una strada della contea di Medog, che collega Nyingchi alla contea di Mainling del Tibet sud orientale. Le autorità cinesi durante la serata del 18 gennaio, mercoledì, hanno riferito che una squadra composta da più di 70 veicoli di emergenza e 246 soccorritori si era riunita per una missione di soccorso e ricerca, nonostante il numero di persone disperse non fosse ancora chiaro.

Nyingchi è una città che si trova a circa 3.040 metri di altitudine e a cinque ore circa di strada da Lhasa (la capitale), lungo l’autostrada che è stata inaugurata nell’anno 2018. In questa zona le temperature durante le notti d’inverno scendono sottozero abitualmente e per questo motivo Nyingchi è soprannominata da svariate aziende turistiche cinesi come la ‘Svizzera del Tibet’. Circolano alcune immagini online che mostrano le auto completamente ribaltate dalla valanga di neve caduta a valle. La strada è totalmente ricoperta da ghiaccio e neve e i soccorritori sono ancora alla ricerca dei sopravvissuti.

Una donna in particolare riferisce ai media cinesi di non avere notizie riguardo suo marito, quest’ultimo era in direzione dell’aeroporto per ritornare dalla sua famiglia con la quale avrebbe voluto festeggiare il capodanno cinese. Come abbiamo già detto, in quella zona non sono per niente rari questi fenomeni, la città di Nyingchi è a 3000 metri e più sul livello del mare ed è una destinazione turistica molto popolare.