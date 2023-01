Principe Harry senza freni, sbuca fuori l’inconfessabile segreto di Camilla: cosa ha rivelato

Principe Harry a ruota libera. Spunta fuori l’inconfessabile segreto sulla Regina consorte Camilla. Ecco che cosa gli avrebbe rivelato il famoso rampollo inglese. Davvero da non crederci.

Dalla nazione a stelle e strisce, il principe Harry continua a far parlare di sé. Con il suo libro “Spare”, ha creato caos senza precedenti nella casa reale. E proprio lui, è al corrente del segreto inconfessabile, e che ora viene fuori, sulla sua matrigna.

Principe Harry al centro dell’attenzione mediatica

Sono mesi che il principe Harry ha i riflettori di tutto il mondo puntati addosso. Prima per il suo documentario, realizzato in collaborazione con la moglie Meghan Markle, in cui hanno raccontato della loro storia d’amore ma anche dei rapporti complicati con la Royal Family.

Poi per via di “Spare”, il manoscritto del rampollo inglese uscito solo qualche giorno fa ma la cui risonanza mediatica già da tempo è nota. Nel libro autobiografico, il secondogenito di Lady Diana ha svelato diversi segreti e aneddoti curiosi su di sé ma anche sugli altri componenti del casato reale mettendo in evidenza delle fratture oggi definite insanabili tra i duchi del Sussex e la famiglia Windsor.

Proprio il marito di Meghan Markle, che ormai è considerato la pecora nera della famiglia reale, fa un’altra scioccante rivelazione. Viene fuori il segreto di Camilla tenuto insabbiato fino ad ora.

Il segreto di Camilla Parker

Camilla Parker e il principe Harry non sono mai andati d’amore e d’accordo. Questo è quanto si evince da “Spare”, il libro autobiografico del principe inglese che sta dando scalpore.

Nel suo manoscritto, il marito di Meghan Markle, senza freni, ha definito la regina consorte nonché moglie di suo padre come una matrigna perfida e cattiva. Camilla sembra essere dipinta dal rampollo inglese proprio come la figura stereotipata delle matrigne cattive delle fiabe.

Avete presente Cenerentola? Proprio così. La Parker pare aver ricoperto da sempre nella vita di Harry e William il ruolo di cattiva. Eppure, a quanto emerge, la nuova Regina consorte avrebbe così tanto potere da riuscire a tenere sotto il suo schiaffo morale e non tutta la famiglia reale.

Sembra infatti, e questo lo ha dichiarato il web tabloid Radar online, che la moglie dell’ex principe Carlo sia al corrente di tanti scomodi segreti e verità scottanti sulla casa reale che con una sola parola, la sua, potrebbe far crollare secoli di storia.

Tutti a palazzo Reale avrebbero paura di lei, a partire da Harry che almeno per il momento si è limitato a descrivere in una nota negativa la regina consorte senza accennare però né entrare troppo nel dettaglio, riguardo questo segreto inconfessabile di Camilla che presto potrebbe venir fuori.

Ma quali sono tutte le informazioni top secret di cui la regina consorte è al corrente? Si tratta sicuramente di fatti seri e gravi tanto da spingere la famiglia reale al silenzio, persino Harry che in questi ultimi mesi ne ha dette di cotte e di crude sui componenti della Royal Family.

Che Harry e Camilla non andassero d’accordo, in verità non era palese, anzi. Nei rari eventi in cui i due si sono mostrati insieme, apparivano sempre sorridenti e talvolta addirittura complici.

Ma la verità, come ha raccontato il principe Harry, è tutta altra. Spesso le apparenze prevalgono sui sentimenti reali ma lontano dai riflettori e svestiti gli abiti da personaggi di spicco della monarchia, tra le mura di Buckingham Palace, tra Harry e Camilla è successo di tutto e di più.

Ora tutti fremono per saperne di più sul segreto della regina consorte. Proprio qualche giorno fa, sul suo conto è uscita fuori un’altra indiscrezione. A lanciarla sempre Radar online.

Nel 2018 la regina consorte avrebbe chiesto il divorzio a Carlo. La sua proposta sarebbe finita poi nel dimenticatoio solo perché il nuovo monarca di Inghilterra avrebbe trovato un accordo con lei, si dice anche economico, per costringerla a rimanere al suo fianco, evitando di minare l’immagine già compromessa della famiglia reale.