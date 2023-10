La tragedia è avvenuta questo pomeriggio a Casalnuovo, provincia di Napoli. La vittima – Filomena La Montagna – ha parcheggiato l’auto nei pressi della farmacia in cui lavorava. Quando si è accorta che la macchina si stava muovendo, ma è rimasta schiacciata tra la sua vettura e un’altra auto.

Per la 40enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tragedia a Casalnuovo: muore giovane mamma

Un dramma incredibile scuote la comunità di Casalnuovo, periferia di Napoli. Una giovane mamma – Filomena La Montagna, 40 anni – è morta questo pomeriggio, dopo essere rimasta schiacciata dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito finora, la vittima – come ogni giorno – ha parcheggiato la sua auto in via Strettola, per recarsi nella parafarmacia in cui lavorava da poco più di un mese. Quando si è accorta che l’auto si stava muovendo (la strada è leggermente in pendenza) ha cercato di fermare la vettura, ma l’auto l’ha travolta, schiacciandola contro un’altra macchina parcheggiata.

Per Filomena, Mena per chi la conosceva, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Filomena La Montagna aveva appena spento 40 candeline. Era una farmacista e una giovane mamma benvoluta e amata. Originaria di Marigliano, lavorava e viveva a Casalnuovo con il marito, commercialista di Brusciano, e la loro figlia, una bimba di due anni e mezzo.

“Ti ricordiamo con la tua voglia di vita, il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua solarità”, è il messaggio diffuso dal Santuario Diocesano Madonna della Speranza di Marigliano.