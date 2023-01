Tra queste foglie c’è una rana, dov’è? Chi ci riesce merita 90 minuti di applausi

By

Tra queste foglie si nasconde una rana. Tu l’hai vista? Solo in pochi riescono a trovare l’anfibio salterino. Se ci riesci sei davvero un genio.

Il test che ti presentiamo oggi può essere davvero una sfida complicata per il tuo cervello. Riesci ad individuare la rana? Ti garantiamo che si nasconde benissimo tra le foglie.

Illusioni ottiche per mantenere attivo il cervello

I giochi di illusione ottica, ultimamente, stanno spopolando. Gli italiani, e non solo loro, si mettono alla prova per risolvere quiz visivi talvolta complicatissimi e che sono una vera e propria sfida per il cervello.

Quando una immagine diventa un trend, inizia a circolare sui social finendo per diventare tendenza mondiale e per attirare l’attenzione di tutti: è proprio ciò che succede con i giochi di illusioni ottiche che mettono a dura prova la tua pazienza, aumentando però la concentrazione.

Anche i neurologi sono d’accordo tra di loro: questi quiz rappresentano uno strumento positivo per tenere la mente allenata e per stimolare l’attenzione e la concentrazione soprattutto nei bambini, che sono in fase di sviluppo, e negli anziani in cui può presentarsi la demenza senile.

Passiamo al quiz di oggi. In questa immagine, sommersa dalle foglie c’è una piccola rana. Solo in pochi riescono a vederla. Tu hai individuato l’anfibio o sei ancora alla sua ricerca?

Illusioni ottiche: quali effetti per il tuo cervello?

Se anche tu come tanti adori fare i quiz visivi o sottoporre il tuo cervello a sfide di giochi ottici, ti facciamo i nostri complimenti: significa che hai voglia di mantenere allenato il tuo cervello e di acuire ancora di più la tua concentrazione e attenzione.

Se c’è una cosa che abbiamo capito svolgendo questi test è che i nostri sensi talvolta ci ingannano e che il nostro cervello non cammina di pari passo con i nostri occhi. Per quale ragione? Semplicemente perché non sono coordinati tra di loro.

Tuttavia, l’allenamento costante ti consente di dispiegare le tue funzioni visive, di accendere la concentrazione e di risolvere questi quiz che talvolta, lo ammettiamo, sono davvero complicatissimi anche per chi è più esperto.

I neurologi consigliano di allenarsi con i test di illusione ottica per stimolare sempre più il cervello ma anche la memoria e la concentrazione. In rete puoi trovare tantissimi quiz visivi con cui fare pratica. Per esempio, nell’immagine che puoi vedere poco sopra, tu riesci a individuare la rana? Mettiti alla prova.

Testo della rana: la soluzione

Per risolvere questo quiz visivo hai a tua disposizione 30 secondi. In questa immagine, nella quale ci sono tantissime foglie colorate e dalle forme più disparate, si nasconde una ranocchia. Tu l’hai individuata?

Non tutti riescono a vederla eppure ti garantiamo che il piccolo anfibio è presente nella foto. Se hai individuato la rana, allora sei davvero attivo e sveglio: solo il 10% riesce a trovare il ranocchio.

Se invece sei ancora alla sua ricerca, ti aiutiamo noi svelandoti la soluzione: la rana si trova in alto a sinistra, adagiata su un letto di fogliame. Adesso riesci a vederla, vero? Lo ammettiamo: non è una quiz semplicissimo.

Il nostro cervello viene ingannato dai tanti colori delle foglie, alcune delle quali sono proprio simili alla ranocchia che si mimetizza perfettamente nello sfondo. Se hai avuto difficoltà ad individuare l’anfibio protagonista del nostro gioco di illusione ottica, non abbatterti.

Continua a mettere a dura prova il tuo cervello e allenati con altri quiz visivi. Ti garantiamo che nel giro di poco tempo riuscirai anche tu a diventare un esperto in questi giochi.

I test visivi sono un input per la tua mente a fare sempre meglio. La tua attenzione e la tua concentrazione miglioreranno notevolmente con questi test consigliati persino dai neurologi.