Tra queste cianfrusaglie si nasconde una penna, quasi nessuno riesce a trovarla

Nel rompicapo che ti proponiamo oggi, l’obiettivo è quello di trovare la penna in un’immagine piena di cianfrusaglie.

Se riuscirai a trovare la penna significa che lo spirito di osservazione non ti manca. Vediamo come risolvere il rompicapo.

Rompicapo: che divertimento

I rompicapo non passano mai di moda. Anche se sui social e sul web ci sono sempre nuove forme di intrattenimento, i vecchi rompicapo, che prima si trovavano sulle riviste oggi spopolano anche sul web.

Le persone amano cimentarsi in questi rompicapo poiché sfidano se stessi e, nel frattempo, si alleggeriscono dallo stress quotidiano a cui si sottopongono ogni giorno. In particolare, quello che ti sottoporremo oggi è un test visivo. Una buona idea potrebbe essere quello di sfidare gli amici. Nel caso dell’immagine che ti sottoponiamo oggi, si richiede l’applicazione di un grande spirito di osservazione.

Nell’immagine, infatti, piena di cianfrusaglie, è necessario, per risolvere il rompicapo, trovare una penna. Questo tipo di test visivi vanno a coinvolgere, stimolandole, le aree del nostro cervello dette logico intuitive. In questo modo, il cervello si allena. Diverso è, invece, il concetto dei test più psicologici che, invece, vanno a colpire aspetti dell’animo umano.

In entrambi i casi, generalmente, viene fornito a chi risolve il test un lasso limitato di tempo, per sfidare se stessi. Insomma, difficilmente si arriva al minuto di tempo.

In linea di massima, se i test visivi non vengono risolti con facilità, potrebbe essere necessario farsi una visita. Per mantenere la salute degli occhi, è importante effettuare regolarmente questi test. Inoltre, esistono alcune misure preventive che possono aiutare a preservare la vista, come evitare di guardare gli schermi per lunghi periodi di tempo, mantenere una dieta sana ed equilibrata e proteggere gli occhi dai raggi UV.

Hai trovato la penna?

Come abbiamo detto, nell’enigma visivo che ti abbiamo proposto oggi, è necessario trovare una penna. Non sarà facile poiché è ben nascosta. Avrai a disposizione 15 secondi di tempo al massimo. Concentrati e…l’hai trovata?

Se la risposta non è affermativa, allora ti diamo un indizio. La penna è di colore blu e si trova nella sezione in basso a sinistra dell’immagine. Come potrai notare, la penna è perfettamente mimetizzata. Se non l’hai trovata nel tempo stabilito non angustiarti poiché non era affatto facile. Ci saranno, inoltre, altre occasioni per metterti alla prova.

Sapevi che questo genere di test visivi, a volte, vengono considerati anche come uno strumento importante per valutare la salute degli occhi e la qualità della visione. Questi test possono individuare problemi come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Inoltre, possono aiutare a identificare condizioni oculari più gravi come la cataratta o il glaucoma.