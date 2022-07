“Tra pochi giorni è tutto finito”, Il Volo: la notizia distrugge i fan | Lo annunciano così

By

Monta il malcontento per i fan del gruppo tutto italiano Il Volo. Vediamo perché e cosa sta succedendo.

I tre ragazzi de Il volo si trovano attualmente in tour, in giro per l’Italia.

Il volo: storia di un successo

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble compongono il noto trio canoro chiamato Il Volo. Vincitori di un’edizione del Festival di Sanremo, è dal 2015 che non si fermano mai. Il brano vincitore, che li ha poi portati a classificarsi al terzo posto all’Eurovision Song Contest s’intitolava Grande amore.

Il Volo si è aggiudicato il primato di essere stato il primo gruppo italiano ad aver firmato un contratto diretto con la Geffen, una major statunitense. I ragazzi, tutti giovanissimi, hanno riscosso successo tra il pubblico perché reinterpretano brani che appartengono alla tradizione classica, sia italiana che internazionale. Ogni pezzo viene riarrangiato in chiave moderna. Oltre che in italiano, cantano anche in spagnolo, inglese, francese e tedesco.

Come tutte le band, anche Il volo ha attraversato momenti di crisi. Ad aprile, ad esempio, il trio fece molto parlare di se perché, con uno scatto pubblicato sui social, fecero preoccupare i fan. Questi ultimi, credettero che uno dei membri, Gianluca, fosse diretto verso una destinazione sconosciuta, abbandonando gli altri due. In realtà, era diretto soltanto a casa.

Tour finito

Questa volta, però, i fan sono insorti davvero. Al centro del contendere ci sarebbe il tour de Il volo che, a detta dei fans più sfegatati, sarebbe troppo misero in date. Del resto, il trio sta per finire il tour estivo per dare l’arrivederci a settembre ai suoi fan.

L’ultima data del tour, infatti, sarà ad Agrigento domani 28 luglio. Il 2 settembre, però, dopo un break forse dedicato alle vacanze, il trio tornerà subito insieme per esibirsi a Brescia. Dopo le due date settembrine (oltre a Brescia ci sarà Vicenza il 3 settembre), il Volo tornerà a deliziare i fan con la propria musica a partire dal mese di dicembre.

I fan, però, hanno mal tollerato questa penuria di date e hanno quasi avuto il sentore che i tre stessero per separarsi o non avessero voglia di esibirsi. Eppure, il trio ha dimostrato il contrario. Basti pensare a uno degli ultimi concerti, dedicato interamente ad una bambina di appena quattro anni che sta lottando contro un’atroce malattia: l’emimelia tibiale bilaterale. Si chiama Jo Santabarbara e sogna di camminare. Intanto, a Torre del Lago, la piccola ha realizzato il sogno di essere insieme ai suoi idoli.