Tra Lukaku e Dybala, continua il pressing dell’Inter

Dopo aver perso lo scudetto nel duello cittadino contro il Milan, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare nel migliore dei modi la nuova stagione con l’obiettivo di riprendersi quel tricolore vinto con Antonio Conte.



La nuova Inter ripartirà senza uno dei migliori giocatori della scorsa stagione, Ivan Perisic infatti ha recentemente salutato i nerazzurri per approdare al Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici.

L’addio del croato darà più responsabilità a Robin Gosens che diventerà il nuovo “padrone” della corsia sinistra nerazzurra nel 3-5-2 tanto caro al tecnico Simone Inzaghi.

Dopo appena un anno dall’addio Lukaku è pronto a ritornare nella città dove ha espresso tutto il suo talento disputando due annate fantastiche e conquistando il cuore di tutti i tifosi interisti.



Il centravanti belga ha chiaramente espresso la sua volontà di tornare all’Inter dopo una stagione in cui non è riuscito ad affermarsi nello schema di gioco di Tuchel.

Marotta ha avviato la trattativa con il Chelsea proponendo un prestito oneroso per una cifra vicino agli 8 milioni di euro.

Le parti stanno trattando con l’obiettivo di chiudere il prima possibile l’affare ed accontentare “BigRom” ma, come rivelato dallo stesso Marotta, la trattativa avrà bisogno ancora di qualche settimana visto che il Chelsea vorrebbe evitare di svendere un calciatore che solo 12 mesi fa aveva acquistato per 120 milioni di euro.

Work in progress for Romelu Lukaku’s comeback to Inter. Talks ongoing with Chelsea on the final loan fee, Inter will improve the opening proposal worth €5m plus €2m in add-ons. 🔵🇧🇪 #Inter

Next week will be key to speed up talks – as all parties want to find a solution soon. pic.twitter.com/LN65OuzBjN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022