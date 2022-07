Totti, spaventosa previsione sul divorzio con Ilary: ci aveva anticipato proprio tutto

Il divorzio di Totti con Ilary Blasi probabilmente era già nell’aria sin da maggio. Vediamo il perché di questa previsione.

In una foto pubblicata sul profilo Instagram di Ilary Blasi è apparso un commento che poteva essere premonitore.

Totti e Ilary separati

Ormai, da quando è arrivata la conferma ufficiale da parte degli stessi ex coniugi, non si fa altro che parlare di Totti ed Ilary. Mentre Ilary non ha lasciato dubbi su come se la stia passando, tra vacanze in Africa con i figli e foto in bikini a Sabaudia, di Totti si sa poco.

Probabilmente, si starà consolando tra le braccia di Noemi Bocchi, la 34 enne che somiglia tanto ad Ilary e che forse era già nell’aria prima della loro separazione.

L’arrivo di Alfio

A maggio 2021, Ilary Blasi ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di un nuovo arrivato in casa Totti. Si trattava della foto di Alfio, il gatto appena acquistato per fare compagnia all’altro pet di casa: Donna Paola. Sotto la foto si poteva chiaramente leggere la didascalia:

“Welcome Alfio”.

Si tratta di un Canadian Sphynx dagli occhi azzurri. Già Donna Paola, la prima micia, era diventata una star di Instagram dopo che Ilary l’aveva filmata mentre cacciava un topo e aveva immortalato i suoi sei cuccioli, nati ad ottobre. Un nuovo arrivato che, da un lato, aveva sedotto i fan, dall’altro non aveva avuto da parte di altri una buona accoglienza. Il motivo? Si trattava dell’ennesimo animale di razza acquistato e non adottato.

Ma cosa c’entra il gatto nuovo arrivato con Totti? C’entra perché il Pupone aveva scritto un commento non proprio piacevole sotto lo scatto. Poche parole che, però, lasciavano presagire la crisi che ci sarebbe stata tra la coppia.

“Tra un po’ uscirò io”

Questo il commento di Totti con tanto di emoticons che ridono, che da solo ha ricevuto oltre 7mila like. Non ci è voluto molto affinché fans e stampa scandalistica facessero due più due. Che sia veramente il nuovo animale domestico ad essere stata la causa della separazione (o per lo meno, ad aver contribuito)?

A condurre questa ipotesi, in modo molto nitido, è stato anche il tabloid inglese The Sun. Non proprio una supposizione, dunque, anche perché sembra che Totti non abbia accettato di buon grado nemmeno l’arrivo del primo gatto glabro della famiglia.

All’indomani della separazione non si sa che fine faranno gli animali domestici della coppia: i due gatti e la capretta nana tibetana. Si vocifera, infatti, che Ilary Blasi stia progettando un trasferimento a Milano.