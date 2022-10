Totti senza freni, lo sgarbo alle sorelle di Ilary: il gesto contro Silvia e Melory

Totti senza controllo. Arriva lo sgarbo alle sorelle della sua ex moglie. Il gesto contro Silvia e Melory fa parlare tutta Italia.

La saga Totti-Blasi è solo all’inizio. Il Pupone ha fatto un altro passo falso. Ecco che cosa ha combinato alle sorelle di Ilary. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato dallo sportivo.

Francesco Totti senza freni

È una guerra familiare senza esclusione di colpi, quella portata avanti da Francesco Totti ed Ilary Blasi. Da un paio di mesi o poco più, i due hanno annunciato la loro separazione. Il loro addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno per chi credeva che il loro sentimento fosse destinato a durare per sempre.

Non si è conclusa dunque a lieto fine la loro favola, anzi, un racconto fatato è diventato un incubo per entrambi e in particolare per i figli dei due, Chanel, Cristian e Isabel, che devono pagare lo scotto dei famosi e problematici genitori.

Tra borse rubate e costosissimi Rolex sottratti, i due bellissimi dello showbiz italiano stanno tirando fuori segreti di famiglia e lati inediti delle loro personalità che nessuno osava nemmeno minimamente immaginare.

Totti, proprio come la sua ex moglie, è irrefrenabile, ormai è un fiume in piena. Sapete che cosa ha fatto? Arriva il terribile sgarbo alle sorelle della sua ex moglie.

Lo sgarbo a Melory e Silvia, ormai è guerra in famiglia

Francesco Totti non riesce più a contenersi. Lui, che all’inizio aveva mantenuto il silenzio social e stampa evitando di parlare di questo caos mediatico che lo ha travolto e sconvolto, ora più della ex moglie ha intenzione di sputare il rospo e non tenersi più niente dentro.

Non soltanto ha rilasciato un’intervista clamorosa al Corriere della sera in cui ha umiliato pubblicamente la sua ex compagna parlando di tresche e tradimenti che sarebbero partiti proprio da lei, ma ha compiuto diversi passi falsi.

Il primo? Quello di sottrarre alla Blasi tutta la sua collezione di borse famose e costosissime perché a suo dire, la conduttrice dell’Isola dei Famosi gli avrebbe “rubato” la sua collezione di Rolex. Il tutto però è ancora da definire, anche di questo si parlerà in tribunale.

Sono però sempre più ai ferri corti i due ex coniugi che nemmeno si guardano più in faccia. Si dice, pur vivendo a quanto pare, al momento, sotto lo stesso tetto, che nemmeno si rivolgano la parola. Il loro primo incontro ufficiale avverrà tra qualche giorno dinanzi al giudice.

Nel frattempo, in attesa che la giustizia decida per loro dato che non sono riusciti ad arrivare ad un accordo consensuale, Totti continua a compiere gesti che fanno tanto discutere. L’ultimo è uno sgarbo fatto alle sue ex cognate, Melory e Silvia, con le quali aveva un rapporto splendido.

Il Pupone è sempre andato d’accordo con le sorelle della Blasi e con i rispettivi mariti, Ivan e Tiziano. Da quando però la sua storia con la conduttrice è terminata, Totti non soltanto ha smesso di seguire la sua ex moglie in tutti i sensi, pure sui social, ma ha fatto lo stesso anche con le sue cognate: ha tolto il follow a Melory e Silvia e ai loro mariti.

Eppure loro sembravano un’unica grande famiglia. Pensate che fino a qualche mese fa la sorella di Ilary, Silvia Blasi, si occupava di gestire i profili social del Pupone mentre suo marito lavorava con lui in una delle sue società sportive.

Questo gesto dell’ex calciatore fa pensare insomma ad una frattura insanabile, non solo con la ex moglie ma anche con la famiglia di lei. Ormai è la guerra è iniziata e ha coinvolto tutti.