Contatore, con questa opzione consumi di meno: addio bollette salate

Come dire definitivamente addio alle bollette salate? Presta attenzione al contatore e con questa opzione puoi consumare di meno.

Con il continuo rincaro delle bollette luce e gas è importante prestare massima attenzione al contatore perché non tutti sono uguali. La crisi energetica sta mettendo a dura prova le famiglie e le imprese italiane, che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Il Governo uscente di Mario Draghi ha tentato di erogare diversi bonus ed agevolazioni, ma ad oggi poco sono servite.

Per questo, in attesa che il nuovo Governo di Giorgia Meloni prenda definitivamente delle decisioni concrete per fronteggiare il rincaro della materia energetica, è bene seguire qualche semplice consiglio per non sprecare nulla e per evitare del tutto di fare fronte al continuo salasso.

Bollette salate: cosa sta succedendo?

È da mesi e mesi che le famiglie e le imprese stanno facendo i conti con il salasso delle bollette luce e gas. La situazione è veramente insostenibile e ad oggi l’uscente Esecutivo di Mario Draghi ha previsto aiuti ed agevolazioni economiche non sufficienti. La situazione è davvero drammatica e si rischia il collasso oltre che lo stop definitivo delle forniture del gas dalla Russia.

Il mancato approvvigionamento della materia energetica sta aumentando il prezzo dell’energia elettrica e del gas. Al momento si può attuare strategie per risparmiare gas ed energia elettrica. È importante adottare comportamenti virtuosi, ma prestare attenzione anche al contatore. Si tratta di un’opzione segreta che non tutti conoscono. Di cosa si tratta? È davvero possibile risparmiare partendo dal contatore? Scopriamolo.

Risparmiare sulle bollette luce e gas: occhio al contatore

Con il continuo salasso delle bollette luce e gas, è importante adottare buoni comportamenti e soluzioni volte a risparmiare. La parola d’ordine in questo scenario economico incerto è: “risparmiare”.

È importante individuare le fasce orarie di maggiore consumo: il contatore smart è un valido ausilio in quanto permette di svolgere tutto a distanza, compresa la riduzione del consumo energetico nel caso in cui ci fossero sprechi.

I contatori intelligenti consentono di ridurre i consumi di energia nelle fasce orarie comprese tra le nove e le ore 12 e dalle ore sedici alle ore 18. I contatori smart sono la soluzione più efficace e lo strumento più concreto che consente di risparmiare tantissimi soldi ed evitare il salasso delle bollette luce e gas.

Inoltre, il contatore smart ci permette di comprendere quali sono gli elettrodomestici che consumano più energia elettrica. Ogni giorno utilizziamo frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, asciugacapelli, asciugatrice, forno e tanti altri elettrodomestici. Con il contatore intelligente possiamo individuare l’elettrodomestico che spreca più energia e, di conseguenza, ridurre i consumi.

Gli esperti stimano che grazie all’utilizzo del contatore smart è possibile ridurre il risparmio energetico fino a venti punti percentuali.

Contatore smart: quali sono i vantaggi?

L’utilizzo dei contatori smart o contatori intelligenti consente di conseguire diversi vantaggi, tra cui: