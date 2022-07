Totti, scoop: dopo il divorzio da Ilary arriva il lieto annuncio | Noemi al settimo cielo

Nel mondo del gossip in queste settimane non si parla d’altro che di Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno annunciato la separazione. Ma sembra che l’ex calciatore si sia consolato subito, come informano gli ultimi rumors sulla sua Noemi.

Chiunque in Italia è rimasto a bocca aperta alla notizia della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti (e chi dice di no mente), insieme da 20 anni e ora si nuovo single. Anzi quasi, visto che sembra che Totti sia molto felice con la sua giovane Noemi Bocchi.

Infatti, ultime notizie comunicano che Totti abbia regalato una bellissima gioia a Noemi, che sarebbe al settimo cielo in questi giorni. Cosa è successo? Ecco cosa si dice sull’ex capitano della Roma.

Totti e Noemi convivono? Gli ultimi rumors sulla nuova coppia

L’estate 2022 è stata nettamente turbata dalla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: se ne parlava da mesi, l’annuncio era dietro l’angolo ma chiunque sperava che non sarebbe mai accaduto.

Invece, con due comunicati ufficiali differenti, la showgirl e l’ex calciatore hanno dichiarato a tutti la loro separazione. Si è parlato di tutto, di tradimenti, di litigi e chi più ne ha più ne metta, ma la verità sta sempre nel mezzo.

Quello che tutti i giornali di gossip riportano, però, è che Er Pupone è molto felice con la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, colei che già aveva creato scompiglio mesi fa quando si annunciò la crisi tra i due. Come riporta il settimanale Chi di Alfonso Signorini, i due sono stati visti spesso insieme, paparazzati durante queste sere d’estate.

Le foto mostrano l’ex calciatore entrare a casa della ragazza una sera e uscirne davvero tardi, accompagnato e ripreso da un suo amico in Smart.

Addirittura, in queste ore, arriva un nuovissimo scoop: secondo quanto riportato da Pipol Gossip, Francesco Totti e Noemi sarebbero andati a convivere.

Sappiamo che Totti è andato via dalla casa che condivideva con Ilary Blasi e i suoi tre figli, Chanel, Christian e Isabel, ma ora esce fuori che probabilmente si sia trasferito in un’altra casa proprio insieme alla sua giovane fidanzata.

Ovviamente, non ci sono riscontri certi di questa notizia, che al momento è solo un rumor che si sta diffondendo nel mondo del gossip. Totti si è rinchiuso nel suo silenzio, tanto che avrebbe anche deciso di non andare in vacanza a Formentera per evitare i paparazzi.

Totti e Noemi: stanno insieme o no?

Questi sono i rumor che si stanno diffondendo sul web: dopo la rottura con Ilary, Totti si sta ricreando una vita con Noemi che, a quanto pare, frequenterebbe già da un po’.

La ragazza, 34 anni, avrebbe conquistato il cuore dell’ex giallo-rosso, mettendo in crisi la relazione con l’ormai ex moglie. Queste sono le voci che circolano in queste settimane, anche se Francesco ha ripetutamente smentito.

Infatti, il settimanale Chi riporta che Totti non ha confermato per nulla la sua relazione con Noemi. Forse per uscirne pulito o forse perché è la verità, sta di fatto che Francesco Totti non ha mai ammesso alla moglie la sua relazione.

Secondo il settimanale di Signorini, questa potrebbe essere stata una strategia del calciatore per non farsi scoprire, rimanendo sempre tranquillamente in segreto con la giovane donna.

Ma le foto parlerebbero chiaro: Totti e Noemi stanno insieme e forse la loro relazione è davvero iniziata tanti mesi fa.